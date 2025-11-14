Confira como estão os gaúchos na reta final das principais competições de futsal

Às vésperas do fim do ano, as principais competições do futsal brasileiro e gaúcho estão na reta final. As fases finais serão disputadas nas próximas semanas e equipes do Rio Grande do Sul brigam por títulos na Liga Nacional de Futsal e no Campeonato Brasileiro da modalidade.
Nas competições da Liga Gaúcha, o Gauchão tem quase todos os semifinalistas definidos. Já a Copa dos Pampas terá os dois jogos da final ainda em novembro.
E na Série Ouro da Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS) os dois finalistas também já estão definidos, e os jogos ocorrerão neste mês.
Confira abaixo as principais informações sobre a reta final das cinco competições.
Liga Nacional de Futsal
Na principal competição do futsal brasileiro, apenas um gaúcho segue na disputa, que está nas semifinais. O Atlântico teve a melhor campanha da primeira fase e chegou entre os quatro melhores do país ao eliminar Umuarama e Cascavel no mata-mata.
Agora, a equipe irá enfrentar o Jaraguá em dois jogos. Na outra semifinal estão Corinthians e Campo Mourão. Caso o Galo avance à final da LNF, decidirá o título em Erechim, já que teve uma melhor campanha na primeira fase.
Jaraguá e ACBF são os maiores campeões da Liga Nacional com cinco troféus. Entre os outros gaúchos vencedores, a Ulbra tem três taças, e Inter e Atlântico somam um título cada um.
Semifinais da LNF
Ida
Sábado (15)
- 17h - Atlântico x Jaraguá
Quinta-feira (20)
- 14h - Campo Mourão x Corinthians
Volta
Domingo (23)
- 17h - Atlântico x Jaraguá
Quinta-feira (27)
- 20h - Corinthians x Campo Mourão
Campeonato Brasileiro
Assim como a LNF, o Brasileirão também tem apenas um gaúcho entre os semifinalistas. O Passo Fundo Futsal, única equipe do Estado desde o começo, perdeu o jogo de ida para o Traipu, de Alagoas, em casa, por 1 a 0, e terá de vencer na volta para forçar a prorrogação. Em caso de empate no tempo extra, o confronto será decidido nos pênaltis.
Na outra semifinal, o Atlético Piauiense venceu a Chapecoense por 6 a 2 e depende de um empate em Santa Catarina para seguir na competição.
Esta é a segunda edição do Campeonato Brasileiro de Futsal. No ano passado, o campeão foi o Fortaleza.
Semifinais do Brasileirão
Ida
- Atlético Piauiense 6x2 Chapecoense
- Passo Fundo Futsal 0x1 Traipu
Volta
Sexta-feira (14)
- 20h30min - Chapecoense x Atlético Piauiense
Segunda-feira (17)
- 20h - Traipu x Passo Fundo Futsal
Gauchão
O estadual da Liga Gaúcha já tem três times classificados para as semifinais: Santa Rosa, Passo Fundo Futsal e Uruguaianense. Atlântico e ACBF jogarão na segunda-feira (17) pelo jogo de volta das quartas, em Erechim, que definirá o último classificado. Na ida, os times empataram em 3 a 3.
Os duelos das semifinais só serão definidos após a definição de todos os classificados. Isso ocorre pois os confrontos são determinados a partir da campanha geral de cada equipe, considerando todas as fases.
Esta é a nona edição do Gauchão. Até o momento, a ACBF tem quatro títulos, o Atlântico tem dois, e Assoeva e Guarany de Espumoso somam uma conquista cada.
Todos os jogos do mata-mata da competição deste ano têm transmissão ao vivo e em imagens no YouTube de GZH.
Quartas de final do Gauchão
Volta
Segunda-feira (17)
- 20h - Atlântico x ACBF
Equipes classificadas para as semifinais
- Santa Rosa
- Passo Fundo Futsal
- Uruguaianense
Série Ouro
A competição já tem final definida. SER Santiago e ACBF jogarão duas partidas para definir o novo campeão do estadual da Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS). O primeiro jogo será disputado no dia 22, às 20h, em Santiago. A volta ocorrerá no dia 29, às 17h, em Carlos Barbosa.
As equipes já fizeram uma final neste ano, na Copa RS, que teve a equipe de Carlos Barbosa como vencedora.
Final da Série Ouro
Ida
Sábado (22)
- 20h - SER Santiago x ACBF
Volta
Sábado (29)
- 17h - ACBF x SER Santiago
Copa dos Pampas
O torneio de mata-mata da Liga Gaúcha também já tem a sua decisão definida. A atual campeã Uruguaianense terá pela frente o Guarani-FW, com o jogo de ida em Frederico Westphalen, e a volta marcada para Uruguaiana.
Final da Copa dos Pampas
Quarta-feira (19)
- Guarani-FW x Uruguaianense
Quarta-feira (26)
- Uruguaianense x Guarani-FW