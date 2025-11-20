Confira as regras do futsal para acompanhar a Copa do Mundo Feminina

Copa do Mundo de futsal feminino é organizada pela Fifa pela primeira vez.

A primeira Copa do Mundo de futsal feminino organizada pela Fifa se inicia nesta sexta-feira (21). A competição contará com a participação de 16 seleções e será disputada nas Filipinas.

A seleção brasileira entra como uma das favoritas e estreia no domingo (23), às 8h, contra o Irã. Antes de a bola rolar, ZH destaca as principais regras do futsal para quem não costuma acompanhar a modalidade e estará ligado no Mundial.