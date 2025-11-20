Confira as regras do futsal para acompanhar a Copa do Mundo Feminina

A primeira Copa do Mundo de futsal feminino organizada pela Fifa se inicia nesta sexta-feira (21). A competição contará com a participação de 16 seleções e será disputada nas Filipinas.
A seleção brasileira entra como uma das favoritas e estreia no domingo (23), às 8h, contra o Irã. Antes de a bola rolar, ZH destaca as principais regras do futsal para quem não costuma acompanhar a modalidade e estará ligado no Mundial.
Duração do jogo
- A partida é disputada em dois tempos de 20 minutos, com 15 minutos de intervalo. O relógio anda de forma regressiva e só é contado o tempo de bola rolando.
Dinâmica
- O futsal utiliza uma bola diferente do futebol, com tamanho menor e que quica menos.
- Dois árbitros apitam a partida e ficam posicionados nas linhas laterais.
- Quando a bola sai de quadra, a reposição é feita com os pés.
- Não há impedimento no futsal.
Substituições
- Cada time começa o jogo com um goleiro e quatro jogadores de linha.
- As substituições são ilimitadas. Inclusive, a mesma troca pode ser feita e desfeita quantas vezes o treinador quiser. Apenas nove reservas podem entrar no mesmo jogo.
- As mudanças podem ser feitas com a bola rolando.
Punições
- Quando um jogador comete falta, o árbitro pode decidir se apita um tiro livre direto ou indireto, conforme a gravidade do lance.
- Se a infração for cometida dentro da área é marcado pênalti.
- Se um jogador receber cartão vermelho, a equipe fica com um a menos em quadra por dois minutos ou até o seu time sofrer um gol.
- Quando o jogador recebe dois cartões amarelos, é expulso.
Goleiros
- As goleiras têm três metros de largura e dois de altura.
- Depois de pegar a bola, mesmo se for com os pés, o goleiro tem de entregá-la a um companheiro de jogo em, no máximo, quatro segundos. Caso contrário, será marcado um tiro livre indireto contra o seu time.
- O goleiro não pode fazer um gol com um arremesso com as mãos, a não ser que a bola desvie em um jogador da outra equipe antes de entrar.
- O técnico pode optar pelo uso de um goleiro-linha. Geralmente, isso é feito quando a equipe está em desvantagem no placar. Mesmo assim, o jogador só pode pegar a bola com as mãos dentro da área. O atleta fica identificado com um uniforme diferente.
- O goleiro só pode tocar na bola na quadra de defesa uma vez. Para participar do ataque em um segundo momento, o novo toque deve ser feito pelo goleiro dentro da quadra de ataque ou depois que a bola tenha tocado no adversário.
Faltas
- Todas as faltas cometidas por um time que resultarem em tiro livre direto ou pênaltis são contadas como "faltas acumuladas".
- A partir da sexta falta da equipe, toda nova infração será um tiro livre sem barreira na segunda marca de pênalti (a 10 metros de distância do gol e a 4 metros atrás da primeira marca do pênalti).
- Se a falta tiver ocorrido entre a linha da área e a segunda marca do pênalti, a cobrança de tiro livre pode ser feita mais próxima do gol.
- Se uma partida for para a prorrogação, as faltas acumuladas no segundo tempo continuam válidas e são somadas a qualquer nova falta cometida.
Tempo técnico
- Cada treinador pode pedir uma parada técnica por tempo de jogo. O intervalo dura um minuto e meio.
- O tempo serve para as duas equipes, e o treinador geralmente utiliza o período para passar orientações ao time.
- Após o pedido, o treinador só ganha o tempo técnico quando o seu time estiver com a posse de bole.
- O tempo técnico não é acumulativo. Ou seja, só há possibilidade de um por tempo de jogo, mesmo que alguma das paradas não seja solicitada.
- Na prorrogação, não há direito ao pedido de tempo técnico.