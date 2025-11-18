Confira as datas e horários da semifinal do Gauchão de Futsal

Primeira partida das semifinais ocorrerá no próximo domingo (23). Alex Borgmann / Divulgação

Estão definidas as datas e horários dos confrontos das semifinais do Gauchão de Futsal 2025. A fase começa já neste final de semana, no domingo (23).

Pelo terceiro ano seguido, as partidas do mata-mata do torneio terão transmissões ao vivo pelo YouTube de GZH.

Um lado da chave será definido antes de sequer começar o outro. A ida e a volta da semi entre Santa Rosa e Passo Fundo ocorrem em 23 e 29 de novembro.

Já a semi entre Uruguaianense e Atlântico começa no dia 27. A volta, em Erechim, está prevista para 1º de dezembro.

Jogos de ida

Domingo (23)

19h: Santa Rosa Futsal x Passo Fundo Futsal

Quinta-feira (27)

20h: Uruguaianense x Atlântico

Jogos de volta

Sábado (29)

20h: Passo Fundo x Santa Rosa Futsal

Segunda (1º)