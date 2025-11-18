Confira as datas e horários da semifinal do Gauchão de Futsal

Estão definidas as datas e horários dos confrontos das semifinais do Gauchão de Futsal 2025. A fase começa já neste final de semana, no domingo (23).
Pelo terceiro ano seguido, as partidas do mata-mata do torneio terão transmissões ao vivo pelo YouTube de GZH.
Um lado da chave será definido antes de sequer começar o outro. A ida e a volta da semi entre Santa Rosa e Passo Fundo ocorrem em 23 e 29 de novembro.
Já a semi entre Uruguaianense e Atlântico começa no dia 27. A volta, em Erechim, está prevista para 1º de dezembro.
Jogos de ida
Domingo (23)
- 19h: Santa Rosa Futsal x Passo Fundo Futsal
Quinta-feira (27)
- 20h: Uruguaianense x Atlântico
Jogos de volta
Sábado (29)
- 20h: Passo Fundo x Santa Rosa Futsal
Segunda (1º)
- 20h15: Atlântico x Uruguaianense