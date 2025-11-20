Futsal

Dia da Consciência Negra
Notícia

Como atletas e ídolos negros do futsal gaúcho travam a luta contra o racismo nas quadras

Choco, William Bolt, Ivana Santos e Evelyn Silva, profissionais da modalidade, falam sobre o combate ao preconceito de cor

Renan Ferreira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS