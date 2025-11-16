Futsal

Troféu no armário
Notícia

Com título na Tailândia, Brasil fecha preparação para a Copa do Mundo Feminina de Futsal

No dia 23 de novembro, a seleção estreia em na competição Pasig, nas Filipinas, contra o Irã

Gustavo Manhago

