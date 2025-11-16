Com título na Tailândia, Brasil fecha preparação para a Copa do Mundo Feminina de Futsal

A seleção brasileira feminina de futsal segue firme na preparação para a primeira Copa do Mundo da Fifa da modalidade. O torneio será realizado a partir do dia 21, nas Filipinas.
Neste sábado (15), o time do técnico Wilson Sabóia conquistou o Torneio da Tailândia, em Bangkoc. Este é o último evento preparatório para o Mundial.
Na final da competição, o Brasil goleou as donas da casa por 7 a 0, gols de Emilly (3), Natalinha, Luana, Luciléia e Simone. O confronto foi realizado na Arena Terminal 21 Korat, em Nakhon Ratchasima.
Foi a segunda partida com goleada brasileira. Na estreia, na quinta-feira (13), a seleção já havia goleado a Nova Zelândia, por 12 a 0, gols de Vanin (2), Ana Luiza (2), Simone (2), Lucileia (2), Emilly, Diana, Luana e Natalinha.
Copa do Mundo
Com a conquista na Tailândia, o Brasil encerra sua preparação para a Copa do Mundo. Nesta semana, a delegação desembarca nas Filipinas, para estrear no Mundial no domingo (23), contra o Irã. O Brasil está no Grupo D, ao lado de Itália e Panamá.