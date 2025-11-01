Com dois clássicos e gaúcho favorito, veja o que esperar das quartas de final da Liga Nacional de Futsal

Atlântico chega com a melhor campanha da competição. Edson Castro / Atlântico, Divulgação

As oitavas de final da Liga Nacional de Futsal não tiveram surpresas, e os oito primeiros colocados da primeira fase chegaram às quartas de final. Os confrontos começam a ser disputados neste sábado (1°) e serão definidos até o dia 11 de novembro, quando o último semifinalista será descoberto.

Dentre os confrontos estão dois clássicos estaduais. Em São Paulo, Magnus e Corinthians buscarão manter o título de principal clássico da atualidade no futsal brasileiro. Já em Santa Catarina Jaraguá e Joinville também irão se enfrentar pela hegemonia do tradicional Estado dentro das quadras.

Dos oito classificados, apenas um gaúcho segue na disputa: o Atlântico. Com a melhor campanha da competição, o Galo busca o bicampeonato e terá pela frente o Cascavel. Na outra disputa estão Praia Clube e Campo Mourão.

Atlântico x Cascavel

Equipes se enfrentaram em Erechim, na primeira fase, com vitória do Galo por 8 a 3. Elvis Henrique / Atlântico / Divulgação

Dono da melhor campanha até aqui e, recentemente, campeão da Copa do Brasil de Futsal, o Atlântico é o favorito no confronto e ainda decidirá a classificação no Caldeirão do Galo, em Erechim. O retrospecto recente é favorável aos gaúchos, que venceram a partida na primeira fase, em casa, por 8 a 3.

Nos últimos anos, os clubes se enfrentaram duas vezes nas semifinais, sendo que em ambas o Atlântico avançou. Em 2023, foi campeão ao bater o Joinville. Já no ano anterior, foi derrotado pelo Corinthians e ficou com o segundo lugar.

Desta vez, é de se imaginar um duelo de muitos gols. O Atlântico tem o melhor ataque da LNF com 119 gols marcados, enquanto o Cascavel está em quinto no ranking, com 76. Na parte defensiva, a campanha de ambos é semelhante, com o Galo tendo sofrido 41 gols, terceira melhor defesa, e o Cascavel 45, em sétimo na lista.

Em meio a um ano que pode alcançar a perfeição, o Atlântico tem como destaque na LNF o fixo Vagner, artilheiro da competição com 20 gols marcados em 24 jogos. Já do lado dos paranaenses, o jogador que mais tem agradado o torcedor é o ala Lucão, autor de 12 gols, sendo o vice-artilheiro do time.

Datas dos confrontos

Sábado (1°) - 17h - Cascavel x Atlântico

Sábado (8) - 17h30min - Atlântico x Cascavel

Praia Clube x Campo Mourão

Praia Clube venceu o Campo Mourão em casa na primeira fase. Bruno Cunha / Praia Clube/Divulgação

Atual vice-campeão da Liga Nacional, o Praia Clube eliminou o Campo Mourão nas oitavas de final da competição no ano passado. Na primeira fase, o confronto entre as equipes ocorreu na terceira rodada, com vitória dos mineiros por 3 a 0, em casa.

O favoritismo do confronto é do Praia Clube, que teve a segunda melhor campanha na primeira fase, sendo superado apenas pelo Atlântico. Em contrapartida, os mineiros possuem a melhor campanha como mandante, vencendo todos os 14 jogos que teve em Uberlândia.

Quanto ao Campo Mourão, o clube aposta na sequência de 12 jogos sem perder para fazer a diferença dentro das quadras. Contudo, é preciso lembrar que o time paranaense não vence há quatro partidas na LNF. Nas oitavas de final por exemplo, empatou duas vezes, além da prorrogação, contra o Pato Futsal.

Dentro de quadra, o principal jogador do Praia Clube até aqui é o pivô Fabinho, que marcou 15 gols na competição. Já do lado do Campo Mourão, o artilheiro é Tom, responsável por 12 bolas na rede.

Datas dos confrontos

Domingo (2) - 14h - Campo Mourão x Praia Clube

Sábado (8) - 20h - Praia Clube x Campo Mourão

Magnus x Corinthians

Magnus venceu o confronto da primeira fase contra o Timão por 4 a 2. Guilherme Mansueto / Magnus / Divulgação

O confronto entre paulistas é um dos principais clássicos do futsal brasileiro e já decidiu a Liga Nacional duas vezes. Em 2016, o Corinthians levou a melhor. Já em 2020, quem ficou com a taça foi o Magnus. Na primeira fase da LNF deste ano, a equipe de Sorocaba levou a melhor ao vencer por 4 a 2.

Por mais que o Magnus leve vantagem, inclusive decidirá a vaga na Arena Sorocaba, o Corinthians vem de uma boa sequência de resultados, incluindo a classificação diante da ACBF, nas oitavas da Liga. Em contrapartida, o time do interior de São Paulo, vem de uma derrota para o Atlântico, na final da Copa do Brasil.

Dentro das quadras, o destaque do Magnus ainda é o fixo Rodrigo Capita, atualmente com 41 anos. Nesta edição da LNF ele soma 16 gols, sem contar a experiência e a liderança que conduzem o time a mais uma boa temporada.

Já na equipe treinada por Fernando Malafaia, um dos principais jogadores também é veterano. O pivô Deives, de 40 anos, já marcou 12 gols, sendo o vice-artilheiro do time, atrás apenas de Lucas Martins, com 16. Ele também carrega a experiência para dentro das quadras, sendo decisivo em diferentes momentos da temporada.

Datas dos confrontos

Terça-feira (4) - 21h - Corinthians x Magnus

Terça-feira (11) - 21h - Magnus x Corinthians

Jaraguá x Joinville

Joinville venceu o Jaraguá na decisão da Copa Sul. Juliano Schmidt / Joinville Futsal / Divulgação

Não existe jogo fácil nas quartas de final, e em Jaraguá e Joinville a tendência é de muito equilíbrio. Os catarinenses ficaram com a quarta e quinta colocação, respectivamente, na primeira fase, o que reforça a qualidade dos dois elencos.

Na primeira fase, os times jogaram em Jaraguá, com vitória dos donos da casa por 4 a 2. Recentemente, os dois clubes também se enfrentaram pela Copa Sul. Na primeira fase, um empate em 2 a 2. Já na decisão, vitória do JEC por 3 a 2, resultado que rendeu o título à equipe.

O Jaraguá, atual campeão, irá decidir a classificação em casa. A equipe tem o terceiro melhor ataque, com 80 gols marcados, e deposita no experiente Eka, de 43 anos, a principal esperança de gols. O jogador marcou 15 vezes na Liga e é seguido por Yan, que marcou 14.

Quanto ao Joinville, o principal jogador é o goleiro Matheus, que tem sido constantemente convocado para a seleção brasileira. Além da importância defensiva, que colabora para o time ter a quinta melhor defesa, com 42 gols sofridos, assim como o Jaraguá, o arqueiro tem colaborado no ataque. Ele já marcou cinco vezes, sendo o maior marcador entre os goleiros. Nas oitavas de final, fez um dos gols no empate contra o Vélez Camaquã, em Santa Catarina.

Datas dos confrontos