Cerro Largo vence Ijuí Futsal outra vez e conquista a Série Prata

Foto do título de campeão da Série Prata, conquistado pelo Cerro Largo. Genaro Caetano / Divulgação Cerro Largo Futsal

Com duas vitórias e um placar agregado de 9 a 4, o Cerro Largo Futsal conquistou neste sábado (8), em Augusto Pestana, o Estadual da Série Prata adulta masculina em 2025. Na grande decisão, o time da região das Missões derrotou o Ijuí Futsal por 5 a 2, no Ginásio Municipal Alfredo Pellenz, em Augusto Pestana.

O Cerro já havia vencido a partida de ida, em casa, por 4 a 2, no dia 25 de outubro. E entrou em quadra neste sábado, jogando pelo empate. Fez mais, e chegou a abrir 3 a 0, gols de Isaac e Rafinha (2).

