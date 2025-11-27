Brasil x Panamá: horário e onde assistir ao jogo da seleção na Copa do Mundo Feminina de Futsal

Brasil e Panamá se enfrentam neste sábado (29), às 8h30min, na PhilSports Arena, em Manila, nas Filipinas. O duelo é válido pela terceira rodada da Copa do Mundo Feminina de Futsal.
Fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.
Onde assistir a Brasil x Panamá
A CazéTV e o SporTV anunciam a transmissão da partida.
Atletas convocadas
Brasil
- Goleiras: Julia e Bianca;
- Fixas: Taty, Diana e Camila;
- Alas: Amandinha, Emily, Tampa, Débora Vanin, Simone e Luana Rodrigues;
- Pivôs: Luciléia, Natalinha e Ana Luiza.
Panamá
- Goleiras: Nadia Ducreux e Mariam Sanjur;
- Fixas: Maryorie Perez, Caroline Salinas, Estefania Salas, Ariadna Abadia e Maria Montenegro;
- Alas: Laurie Batista, Kenia Villareal, Gloria Saenz, Erika Hernandez e Elibeth Vasquez;
- Pivôs: Maritza Escartin e Arianys Aarguelles.
Como chegam
Brasil
Líder do ranking da Fifa, a seleção brasileira chegou às Filipinas como favorita ao título e, até aqui, tem dado trabalho para as adversárias do Grupo D. Na primeira rodada, a equipe comandada por Wilson Sabóia fez 4 a 1 no Irã. Já na segunda partida, aplicou 6 a 1 na Itália, uma das seleções mais tradicionais do mundo.
Vale destacar que o Brasil é seis vezes campeão mundial antes de a competição passar a ser organizada pela Fifa. Entre as convocadas, os principais destaques são as alas Amandinha, maior jogadora de todos os tempos, e Emilly, atual melhor do mundo.
Panamá
Uma das equipes de menor expressão no Mundial, o Panamá chegou como azarão e já não tem mais chances de avançar às quartas de final. Na primeira rodada, a seleção sofreu a maior goleada da Copa do Mundo até o momento. Perdeu para a Itália por 17 a 0.
Já na segunda partida, as panamenhas foram derrotadas pelo Irã por 6 a 2, sendo eliminadas. Na última rodada, contra o Brasil, a tendência é de mais uma goleada.
Fórmula de disputa da competição
A primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal será disputada em quatro etapas: fase de grupos, quartas de final, semifinais e final. O começo terá as 16 equipes divididas em quatro grupos:
- Grupo A - Filipinas, Argentina, Marrocos e Polônia
- Grupo B - Espanha, Canadá, Colômbia e Tailândia
- Grupo C - Portugal, Japão, Nova Zelândia e Tanzânia
- Grupo D - Brasil, Irã, Itália e Panamá
Na primeira fase, os times se enfrentam dentro dos grupos em turno único. Os dois primeiros de cada chave passam às quartas de final. A partir daí, seguem jogos eliminatórios até a final no dia 7 de dezembro.