Brasil x Panamá: horário e onde assistir ao jogo da seleção na Copa do Mundo Feminina de Futsal

Brasil e Panamá se enfrentam neste sábado (29), às 8h30min, na PhilSports Arena, em Manila, nas Filipinas. O duelo é válido pela terceira rodada da Copa do Mundo Feminina de Futsal.

Fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Leia Mais Brasil goleia Itália e confirma classificação antecipada na Copa do Mundo Feminina de Futsal

Onde assistir a Brasil x Panamá

A CazéTV e o SporTV anunciam a transmissão da partida.

Atletas convocadas

Brasil

Goleiras : Julia e Bianca;

: Julia e Bianca; Fixas : Taty, Diana e Camila;

: Taty, Diana e Camila; Alas : Amandinha, Emily, Tampa, Débora Vanin, Simone e Luana Rodrigues;

: Amandinha, Emily, Tampa, Débora Vanin, Simone e Luana Rodrigues; Pivôs: Luciléia, Natalinha e Ana Luiza.

Panamá

Goleiras : Nadia Ducreux e Mariam Sanjur;

: Nadia Ducreux e Mariam Sanjur; Fixas : Maryorie Perez, Caroline Salinas, Estefania Salas, Ariadna Abadia e Maria Montenegro;

: Maryorie Perez, Caroline Salinas, Estefania Salas, Ariadna Abadia e Maria Montenegro; Alas : Laurie Batista, Kenia Villareal, Gloria Saenz, Erika Hernandez e Elibeth Vasquez;

: Laurie Batista, Kenia Villareal, Gloria Saenz, Erika Hernandez e Elibeth Vasquez; Pivôs: Maritza Escartin e Arianys Aarguelles.

Como chegam

Brasil

Líder do ranking da Fifa, a seleção brasileira chegou às Filipinas como favorita ao título e, até aqui, tem dado trabalho para as adversárias do Grupo D. Na primeira rodada, a equipe comandada por Wilson Sabóia fez 4 a 1 no Irã. Já na segunda partida, aplicou 6 a 1 na Itália, uma das seleções mais tradicionais do mundo.

Vale destacar que o Brasil é seis vezes campeão mundial antes de a competição passar a ser organizada pela Fifa. Entre as convocadas, os principais destaques são as alas Amandinha, maior jogadora de todos os tempos, e Emilly, atual melhor do mundo.

Panamá

Uma das equipes de menor expressão no Mundial, o Panamá chegou como azarão e já não tem mais chances de avançar às quartas de final. Na primeira rodada, a seleção sofreu a maior goleada da Copa do Mundo até o momento. Perdeu para a Itália por 17 a 0.

Já na segunda partida, as panamenhas foram derrotadas pelo Irã por 6 a 2, sendo eliminadas. Na última rodada, contra o Brasil, a tendência é de mais uma goleada.

Fórmula de disputa da competição

A primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal será disputada em quatro etapas: fase de grupos, quartas de final, semifinais e final. O começo terá as 16 equipes divididas em quatro grupos:

Grupo A - Filipinas, Argentina, Marrocos e Polônia

Filipinas, Argentina, Marrocos e Polônia Grupo B - Espanha, Canadá, Colômbia e Tailândia

Espanha, Canadá, Colômbia e Tailândia Grupo C - Portugal, Japão, Nova Zelândia e Tanzânia

Portugal, Japão, Nova Zelândia e Tanzânia Grupo D - Brasil, Irã, Itália e Panamá