Brasil x Itália: horário e onde assistir ao jogo da seleção na Copa do Mundo Feminina de Futsal

Brasil e Itália se enfrentam nesta quarta-feira (26), às 9h30min, no PhilSports Arena, em Manila, nas Filipinas. O duelo é válido pela segunda rodada da Copa do Mundo Feminina de Futsal.
Fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.
Onde assistir a Brasil x Itália
A CazéTV e o SporTV anunciam a transmissão da partida.
Atletas convocadas
Brasil
- Goleiras: Julia e Bianca
- Fixas: Taty, Diana e Camila
- Alas: Amandinha, Emily, Tampa, Débora Vanin, Simone e Luana Rodrigues
- Pivôs: Luciléia, Natalinha e Ana Luiza
Itália
- Goleiras: Ana Sestari e Denise Carturan
- Fixas: Ludovica Coppari, Bruna Borges e Adrieli Berte
- Alas: Gaby Vanelli, Brenda Bettioli, Erika Ferrara e Greta Ghilardi
- Pivôs: Rafael, Sara Boutimah, Alessia Grieco, Nicoletta Mansueto e Renata Adamatti
Como chegam
Brasil
A seleção brasileira entra na disputa como uma das favoritas ao título. Seis vezes campeã mundial antes de a competição passar a ser organizada pela Fifa, a equipe do técnico Wilson Sabóia também é a primeira colocada no ranking e tem na experiente Amandinha sua esperança de buscar mais uma taça.
O Brasil vem de goleada sobre o Irã por 4 a 1. Os gols foram de Emily, duas vezes, Débora Vanin e Ana Luiza.
Itália
As italianas ficaram com a terceira colocação nas Eliminatórias da Uefa e, por isso, classificaram-se ao Mundial. Treinadas por Francesca Salvatore, estão no sétimo lugar no ranking e têm como principal destaque a pivô Renata Adamatti.
Na primeira partida, a Itália aplicou a maior goleada da Copa do Mundo: 17 a 0 sobre o Panamá.
Fórmula de disputa da competição
A primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal será disputada em quatro etapas: fase de grupos, quartas de final, semifinais e final. O começo terá as 16 equipes divididas em quatro grupos:
- Grupo A - Filipinas, Argentina, Marrocos e Polônia
- Grupo B - Espanha, Canadá, Colômbia e Tailândia
- Grupo C - Portugal, Japão, Nova Zelândia e Tanzânia
- Grupo D - Brasil, Irã, Itália e Panamá
Na primeira fase, os times se enfrentam dentro dos grupos em turno único. Os dois primeiros de cada chave passam às quartas de final. A partir daí, seguem jogos eliminatórios até a final no dia 7 de dezembro.