Brasil e Irã se enfrentam neste domingo (23), às 8h30min, no PhilSports Arena, em Manila, nas Filipinas. O duelo é válido pela primeira rodada da Copa do Mundo Feminina de Futsal.
Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.
Onde assistir a Brasil x Irã
A CazéTV e o Sportv anunciam a transmissão da partida.
Atletas convocadas
Brasil
- Goleiras: Julia e Bianca
- Fixas: Taty, Diana e Camila
- Alas: Amandinha, Emily, Tampa, Débora Vanin, Simone e Luana Rodrigues
- Pivôs: Luciléia, Natalinha e Ana Luiza
Irã
- Goleiras: Farzaneh Tavasoli, Zahra Lotfabadi e Tahereh Mehdi Pour
- Fixas: Fatemeh Rahmati, Nasimeh Gholami e Nastaran Moghimi
- Alas: Shirin Saffar, Sara Shirbeigi, Fereshteh Khosravi, Mahsa Kamali e Mahtab Banaei
- Pivôs: Fereshteh Karimi e Maral Torkaman
Como chegam
Brasil
A seleção brasileira entra na disputa como uma das favoritas ao título. Seis vezes campeã mundial antes de a competição passar a ser organizada pela Fifa, a equipe do técnico Wilson Sabóia também é a primeira colocada no ranking e tem na experiente Amandinha sua esperança de buscar mais uma taça.
Irã
As iranianas ficaram com a terceira colocação na Copa da Ásia e, por isso, classificaram-se ao Mundial. Treinadas por Shahrzad Mozafar, estão no nono lugar no ranking e tem como principal destaque a pivô Maral Torkaman.
Fórmula de disputa da competição
A primeira Copa do Mundo Feminina de Futsal será disputada em quatro etapas: fase de grupos, quartas de final, semifinais e final. O começo terá as 16 equipes divididas em quatro grupos:
- Grupo A - Filipinas, Argentina, Marrocos e Polônia
- Grupo B - Espanha, Canadá, Colômbia e Tailândia
- Grupo C - Portugal, Japão, Nova Zelândia e Tanzânia
- Grupo D - Brasil, Irã, Itália e Panamá
Na primeira fase, os times se enfrentam dentro dos grupos em turno único. Os dois primeiros de cada chave passam às quartas de final. A partir daí, seguem jogos eliminatórios até a final no dia 7 de dezembro.