Brasil goleia Itália e confirma classificação antecipada na Copa do Mundo Feminina de Futsal 

A seleção brasileira segue invicta na Copa do Mundo Feminina de Futsal. A segunda vitória consecutiva veio nesta terça-feira (26), com a goleada por 6 a 1 sobre a Itália, no PhilSports Arena, em Manila, nas Filipinas. O resultado também garante a equipe nas quartas de final.
O Brasil saiu na frente logo aos 31 segundos, com Ana Luiza. Depois, aos 6 minutos, as italianas chegaram a igualar o resultado com Renata Adamatti. Mas Emilly tratou de garantir a vantagem ainda no primeiro tempo, aos 11.
Na etapa final, a principal estrela da seleção brasileira brilhou para encaminhar a goleada. Amandinha marcou dois gols no primeiro minuto e cessou as chances italianas.
Mas não parou por aí, diante de uma forte adversária, todas as atletas queriam mostrar serviço. E foi assim que Debora Vanin, aos 6 minutos, e Camila, aos 7, também balançaram as redes.
E agora?
O resultado faz com que o Brasil confirme a classificação com uma rodada de antecedência e assuma a liderança do Grupo D, com seis pontos. A equipe de Wilson Saboia volta à quadra no sábado (29), às 8h30min, contra o lanterna Panamá.
Líder do ranking da Fifa e seis vezes campeã do Mundialito, a seleção brasileira é a favorita a conquistar a Copa do Mundo.
Fórmula de disputa
Na primeira fase, as seleções se enfrentam dentro dos grupos em turno único. Os dois primeiros de cada chave passam às quartas de final. A partir daí, seguem jogos eliminatórios até a final.
Jogos do Brasil
- Brasil 4x1 Irã
- Brasil 6x1 Itália
- Panamá x Brasil (29/11, 8h30min)
Situação do Grupo D
- Brasil - 6 pontos
- Itália - 3 pontos
- Irã - 3 pontos
- Panamá - 0 pontos