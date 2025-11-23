Brasil goleia Irã na estreia da Copa do Mundo Feminina de Futsal

Pela primeira vez na história, a seleção feminina de futsal disputou uma partida oficial da Copa do Mundo da modalidade, organizada pela Fifa — e começou com vitória. Neste domingo (23), o Brasil superou o Irã por 4 a 1, na abertura do Grupo D, em Pasig, região metropolitana de Manila, nas Filipinas.
Os gols brasileiros foram marcados por Ana Luiza, Débora Vanin e Emilly, que balançou as redes duas vezes. Com o resultado, o Brasil ocupa a segunda posição da chave, atrás da Itália, que aplicou uma massacrante goleada para cima do Panamá por 17 a 0, no outro confronto do grupo.
A competição é inédita sob chancela da Fifa. Entre 2010 e 2015, o Brasil venceu todas as edições do Torneio Mundial de Futsal Feminino, organizado por confederações, mas sem caráter oficial.
Próximos compromissos
A seleção volta à quadra na quarta-feira (26), às 9h30, contra a Itália, em duelo que deve definir o líder do grupo. O último jogo da fase será diante do Panamá, no sábado (29), às 8h30.
Como foi o jogo
Após um início equilibrado, o Brasil abriu o placar aos 14min37s, com Ana Luiza, eleita melhor pivô da temporada no futsal espanhol. Débora Vanin ampliou aos 16min13s, em chute de fora da área.
No segundo tempo, Emilly marcou duas vezes: a primeira logo aos 59 segundos, após jogada com Ana Luiza, e a segunda aos 3min10s, em lance de antecipação e tabela com Taty. O Irã descontou aos 4min28s, com Kamali, após erro da defesa brasileira.