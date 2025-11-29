Brasil e Portugal goleiam no último dia da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina de Futsal

O último dia da fase de grupos da Copa do Mundo Feminina de Futsal confirmou os últimos classificados para as quartas de final da competição, que é disputada nas Filipinas.
O Brasil, que já estava classificado, venceu o Panamá por 9 a 0 e garantiu a liderança do Grupo D. A outra vaga do grupo ficou com a Itália, que venceu o Irã.
Já no Grupo C, Portugal goleou a Nova Zelândia por 10 a 0 e terminou na liderança. O Japão também avançou ao vencer a Tanzânia.
Confira como foram os jogos
Tanzânia 0x9 Japão
O confronto determinaria o segundo classificado do Grupo C e terminou com goleada da seleção Japonesa por 9 a 0. Agora, as asiáticas irão cruzar o caminho do Brasil na próxima fase.
Nova Zelândia 0x10 Portugal
Classificada antes de entrar em campo, a seleção portuguesa confirmou a liderança do Grupo C com 100% de aproveitamento. A goleada contra a Nova Zelândia por 10 a 0 reforça que Portugal pode ser um adversário complicado em uma eventual fase final contra o Brasil.
Irã 1x3 Itália
O confronto decidiu a segunda vaga do Grupo D e classificou as italianas para as quartas de final. A equipe europeia venceu por 3 a 1, com direito a gol de duas atletas nascidas no Brasil: Bruna Borges e Adrieli Berte.
Panamá 0x9 Brasil
O Brasil encerrou a primeira fase com chave de ouro e confirmou a liderança do Grupo D com sobra. Contra o Panamá, as gaúchas Tampa, três vezes, e Luciléia, duas, marcaram pela primeira vez na competição. Além delas, Camila, Vanin e Simone também balançaram as redes, assim como uma atleta panamenha que fez contra.
Quartas de final
Os resultados do dia determinaram as últimas definições das quartas de final. Confira os jogos abaixo:
- Argentina x Colômbia
- Espanha x Marrocos
- Portugal x Itália
- Brasil x Japão