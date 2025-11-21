Brasil conquistou seis títulos mundiais antes da Copa do Mundo Feminina de Futsal começar a ser organizada pela Fifa; relembre

Brasil foi hexacampeão mundial antes de o torneio ser organizado pela Fifa. CBFS / Divulgação

A Copa do Mundo Feminina de Futsal pode até ter sua primeira edição apenas em 2025. Mas antes disso, o Brasil já escrevia sua história no âmbito mundial.

Antes de a Fifa assumir a organização do campeonato, havia o Torneio Mundial de Futsal Feminino. Foram seis edições realizadas, de 2010 a 2015, e sempre com o Brasil no topo do pódio.

Agora, antes de a seleção brasileira estrear na competição de 2025, a primeira da Fifa, Zero Hora relembra as seis conquistas mundiais. Confira abaixo.

2010 - Brasil campeão

Realizado em Alcobendas, na Espanha, o torneio ocorreu entre os dias 6 e 11 de dezembro de 2010. Naquela edição, o Brasil conquistou o título de maneira invicta.

Na primeira fase, foi líder do Grupo A, com sete pontos conquistados em nove disputados. Com isso, enfrentou a Rússia nas semifinais e também triunfou, sem dificuldades: 4 a 0.

A decisão teve vitória brasileira, por 5 a 1, sobre Portugal. Naquela final, Lu (duas vezes), Cilene, Vanessa e Jéssika marcaram para garantir o título. Enquanto Catarina Silva descontou para as portuguesas.

2011 - Brasil bicampeão

A segunda edição ocorreu em solo brasileiro. Entre 5 e 10 de dezembro de 2011, Fortaleza foi sede do Torneio Mundial de Futsal Feminino.

Favorito após vencer a primeira edição, o Brasil terminou a classificatória na liderança. Desta vez, com 100% de aproveitamento.

Na semi, as brasileiras reencontraram a Rússia e, mais uma vez, golearam. Agora, por 5 a 1. Na decisão, a seleção teve mais dificuldade e bateu a Espanha apenas na prorrogação, por 4 a 3, para buscar o bicampeonato.

2012 - Brasil tricampeão

A terceira taça veio em uma sede diferente. Em 2012, o torneio foi realizado em solo português, na cidade de Oliveira de Azeméis, de 3 a 9 de dezembro.

Repetindo as edições anteriores, o Brasil também encerrou a primeira fase na liderança. Foram quatro vitórias em quatro jogos antes de (mais uma vez) encontrar a Rússia nas semifinais. Freguesas, as russas perderam mais uma vez. Naquela edição, porém, apenas por 1 a 0.

Só que se a vitória no primeiro mata foi "magra", o Brasil não poupou Portugal na final, e venceu por 3 a 0. Cilene, Vanessa e Marcela foram as protagonistas na decisão, com os gols marcados.

2013 - Brasil tetracampeão

Sede diferente, datas diferentes, mas mesmo desfecho. Em 2013, as cidades espanholas de Ciudad Real e Alcázar de San Juan receberam o campeonato, de 13 a 20 de dezembro.

Mais uma vez, o Brasil foi o líder do seu grupo na classificatória. Desta vez, com três vitórias e um empate em quatro jogos. Com isso, duelou com Portugal nas semifinais. E não teve qualquer dificuldade para avançar: 5 a 1 (fora o baile).

A final, pela segunda vez na história, foi contra a Espanha. Em casa, as espanholas perderam por 2 a 1 e viram as brasileira serem tetracampeãs.

2014 - Brasil pentacampeão

A quinta edição do Torneio Mundial de Futsal Feminino ocorreu de 10 a 15 de dezembro de 2014. A cidade de Hatillo, na Costa Rica, foi a sede do campeonato.

Como de costume, o Brasil atropelou os adversários na classificatória e foi líder do Grupo A. Nas semifinais, encontrou as donas da casa e não teve piedade. Um sonoro 8 a 1 colocou a seleção brasileira na final.

A decisão, desta vez, foi contra Portugal. Mas o adversário parecia não importar. E, naquela edição, a vitória que carimbou o título foi um 4 a 3, com Vanessa (duas vezes), Sofia e Amandinha fazendo os gols.

2015 - Brasil hexacampeão

Última edição antes que a Fifa assumisse a organização, o Torneio Mundial de 2015 ocorreu na Guatemala. As partidas foram disputadas entre 24 e 29 de novembro.

Na fase classificatória, como sempre, o Brasil foi líder do Grupo A, com duas vitórias e um empate. Nas semis, bateu a Espanha por 4 a 0 para chegar à final.