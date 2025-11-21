Atlântico x Jaraguá: onde assistir ao jogo de volta da semifinal da Liga Nacional de Futsal

Galo perdeu na ida por 3 a 1. Atlântico / Divulgação

O Atlântico encara o Jaraguá, neste domingo (23), às 17h, pela volta da semifinal da Liga Nacional de Futsal. O jogo será no Caldeirão do Galo, em Erechim.

Com o revés por 3 a 1 na ida, o time gaúcho terá de vencer para forçar a prorrogação e manter o sonho de chegar à decisão da LNF. O Galo tenta chegar a sua terceira final em quatro anos, enquanto o time de Santa Catarina busca a segunda de forma consecutiva.

O Galo eliminou o Cascavel nas quartas de final, com direito a vitória de virada no jogo de volta, em Erechim. Já os catarinenses venceram o rival Joinville duas vezes por 4 a 1.

Em 2025, o Atlântico já conquistou a Supercopa Gramado, assim como a Copa do Brasil. No melhor dos cenários, o time pode terminar o ano com quatro conquistas.

Onde assistir a Atlântico x Jaraguá