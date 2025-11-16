Atlântico x ACBF: tudo sobre o jogo pelas quartas do Gauchão de Futsal

Atlântico x ACBF: tudo sobre o jogo das oitavas de final. Arte GZH

Atlântico e ACBF se enfrentam nesta segunda-feira (17), às 20h, no Caldeirão do Galo, em Erechim. O duelo é válido pelo jogo de volta das quartas de final do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Onde assistir a Atlântico x ACBF

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora:

Como chegam

Este será o quarto confronto entre as equipes em um intervalo recente. Pelas semifinais da Série Ouro, a ACBF venceu duas vezes e conseguiu chegar à decisão. Já no jogo de ida do Gauchão, as equipes empataram em 3 a 3, em Carlos Barbosa, resultado que dá ao vencedor do jogo de volta a classificação.

Em caso de um novo empate, o confronto será decidido na prorrogação, etapa em que o Galo terá a vantagem do empate, já que possui uma melhor campanha geral.

Vale destacar que o Atlântico também disputa a Liga Nacional de Futsal (LNF) e enfrenta o Jaraguá nas semifinais da competição.

Atlântico

Veja os relacionados para o jogo:

Ainda não divulgado.

ACBF

Veja os relacionados para o jogo: