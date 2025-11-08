Atlântico vira partida nos minutos finais e avança às semifinais da Liga Nacional de Futsal

Atlântico segue como o único gaúcho vivo na disputa. Edson Castro / Atlântico/Divulgação

Foi com emoção até os últimos minutos que o Atlântico garantiu a vaga nas semifinais da Liga Nacional de Futsal (LNF). Após empatar com o Cascavel na ida em 1 a 1, o clube gaúcho venceu a partida de volta neste sábado (8) por 3 a 2, no Caldeirão do Galo, em Erechim, e segue vivo na busca pelo bicampeonato da competição.

Melhor campanha da primeira fase, o Atlântico sofreu no primeiro tempo e viu o adversário abrir vantagem de 2 a 0. No segundo tempo, o time treinado por Paulinho Sananduva teve calma e foi eficiente na busca pelo resultado. A virada veio nos últimos minutos do confronto.

Agora, o Atlântico terá pela frente o vencedor do confronto entre Jaraguá e Joinville, que jogam neste domingo (9), às 16h, em Jaraguá. Na ida, vitória dos atuais campeões da LNF, que fizeram 4 a 1 no JEC.

Susto no primeiro tempo

O Atlântico era melhor na primeira etapa e levou perigo ao gol de Gustavinho em mais de uma oportunidade. O Cascavel buscava conter os donos da casa com faltas e permitiu que o Galo tivesse um tiro-livre direto faltando 6min52s para o intervalo. O artilheiro Vagner até tirou do goleiro, mas acabou carimbando a trave esquerda.

Por mais que o Atlântico levasse vantagem, o Cascavel também chegava ao ataque e conseguiu abrir faltando três minutos para o intervalo. Após erro de passe no meio da quadra, a bola sobrou para Scheffer, que lançou Lucão. O jogador finalizou na saída do goleiro e marcou: 1 a 0.

Quase dois minutos depois, os paranaenses ainda ampliaram a vantagem. Após lançamento do goleiro no lado esquerdo, Bazzinho chutou cruzado e Vini apenas empurrou para o fundo das redes: 2 a 0.

A hora da virada

No segundo tempo, o Atlântico mostrou o motivo de ser a melhor equipe do futsal brasileiro na atualidade. Com o apoio do torcedor no Caldeirão do Galo, a equipe descontou com pouco mais de um minuto. Após jogada ensaiada de escanteio, a bola sobrou para Thales, que chutou no canto, de fora da área: 2 a 1.

Apesar do gol no começo, não foi fácil buscar o empate. O segundo gol do Atlântico saiu só quando o cronômetro apontava 3min23s para o apito final. Serginho recebeu no lado direito e chutou rasteiro na direção do gol. O goleiro-linha Suelton apenas desviou para o gol e levou o ginásio à loucura: 2 a 2.