Atlântico vence clássico contra a ACBF e avança às semifinais do Gauchão de Futsal

William Bolt marcou o último gol da vitória do Atlântico. Edson Castro / Atlântico / Divulgação

O Atlântico é o último clube classificado para as semifinais do Gauchão de Futsal. No clássico contra a ACBF, a equipe levou a melhor e venceu por 4 a 1, nesta segunda-feira (17), em Erechim. Como os times haviam empatado em 3 a 3 na ida, a vaga ficou com o Galo.

Dentro de quadra, a ACBF até saiu na frente com um gol de Marcolla. Entretanto, Vagner, duas vezes, Thales e William Bolt viraram a partida para os donos da casa, que vai em busca do terceiro título da competição.

Vale destacar que as equipes também se enfrentaram recentemente nas semifinais da Série Ouro. Neste caso, quem ficou com a vaga na final foi o time de Carlos Barbosa, que venceu os dois jogos.

Nas semifinais, o Atlântico irá enfrentar a Uruguaianense, com o segundo jogo a ser disputado em Erechim. Na outra semifinal, o confronto será entre Passo Fundo Futsal e Santa Rosa, com decisão em Passo Fundo.

Virada no primeiro tempo

O Atlântico começou a partida tendo mais força ofensiva e quase abriu o placar com 1min45s. Batalha roubou a bola no lado esquerdo e tocou para Serginho, que entrava livre na área. O jogador conseguiu finalizar, mas Ângelo fez grande defesa.

A resposta da ACBF veio dois minutos depois, quando Barbosinha chutou de fora da área, e Alê Falcone espalmou. Aos 6min11s, o pivô da ACBF voltou a entrar cara a cara contra o goleiro, que defendeu mais uma vez. Contudo, no rebote, Marcolla finalizou de fora da área e marcou o primeiro gol do jogo: 1 a 0.

Os donos da casa sentiram o gol adversário e só voltaram a levar perigo faltando 8min33s para o intervalo. Murilo errou em cobrança de lateral, Suelton roubou a bola e perdeu de frente com Ângelo, que espalmou.

Aos poucos, o Atlântico voltou a ter o controle do jogo e soube aproveitar as faltas em excesso da ACBF para ter duas cobranças de tiro-livre direto. A primeira veio faltando 3min21s, já a segunda cerca de 23 segundos depois. Nas duas oportunidades, Vagner cobrou forte e virou o confronto para 2 a 1.

Vitória garantida na segunda etapa

A ACBF teve a primeira oportunidade do segundo tempo, quando Murilo, no lado esquerdo da quadra, cortou para o meia e finalizou para fora. Mesmo assim, o Atlântico voltou a pressionar e levou perigo em dois lançamentos de Alê Falcone que foram desviados na direção do gol.

O goleiro por sinal voltou a salvar o Galo em diferentes oportunidades. Primeiro, aos 7min10s, Marcolla achou belo passe da quadra de defesa e deixou Barbosinha livre pelo meio. O pivô tentou driblar Alê Falcone, mas viu o arqueiro tirar a bola com o corpo.

Cerca de dois minutos depois, o pivô da ACBF voltou a estar em boas condições, cara a cara contra o goleiro do Atlântico, que espalmou mais uma vez.

Com o resultado favorável, os donos da casa ainda conseguiram ampliar a vantagem. Faltando pouco mais de cinco minutos para o apito final, William Bolt cobrou falta para Vilela, que próximo da área escorou para Thales. O jogador chutou rasteiro no canto e marcou o terceiro gol: 3 a 1.