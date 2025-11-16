Atlântico perde para o Jaraguá e larga em desvantagem na semifinal da Liga Nacional de Futsal

Gol do time de Erechim foi marcado por Serginho. Atlântico / Divulgação

O Atlântico largou atrás na semifinal da Liga Nacional de Futsal. A equipe de Erechim foi derrotada pelo Jaraguá por 3 a 1 neste sábado (15), em Santa Catarina, e agora precisará reverter a desvantagem no jogo de volta para ir à final da competição.

Com o resultado, o Atlântico terá de vencer no domingo (23), em Erechim, para forçar a prorrogação e manter o sonho de chegar à decisão da LNF. A outra semi, entre Campo Mourão e Corinthians, será nas duas próximas quintas (20 e 27).

Como foi o jogo

O time catarinense abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Pedrinho. Na etapa final, Leco ampliou a vantagem, deixando o Atlântico em situação ainda mais complicada no duelo.

A reação gaúcha veio logo na sequência, quando Serginho descontou e recolocou o time na partida.