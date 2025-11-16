Futsal

Fora de casa
Notícia

Atlântico perde para o Jaraguá e larga em desvantagem na semifinal da Liga Nacional de Futsal

Gaúchos terão de vencer no domingo (23), em Erechim, para forçar a prorrogação e manter o sonho de chegar à decisão do torneio

Zero Hora

