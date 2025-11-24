Goleira Trinidad D’ Andrea comemora defesas feitas contra a Polônia. Divulgação / Fifa

A Copa do Mundo Feminina de Futsal teve seu quarto dia nesta segunda-feira (24), com a disputa de duas partidas no PhilSports Arena, em Vanila, nas Filipinas. A competição está sendo organizada pela Fifa e conta com a participação de 16 seleções.

A Argentina segue invicta no torneio. Jogando contra a Polônia, que também havia vencido na estreia, as argentinas venceram por 3 a 2. No outro jogo do Grupo A, Marrocos conseguiu sua primeira vitória no campeonato — bateu as donas da casa pelo mesmo placar.

E agora?

As quatro equipes voltam à quadra na próxima quinta-feira (27). Na primeira partida do dia, às 7h, as polonesas e as marroquinas decidirão quem irá avançar junto com a Argentina à próxima fase.

As sul-americanas, líderes do Grupo A, jogarão contra a seleção de Filipinas a partir das 9h30min.

Fórmula de disputa

Na primeira fase, as seleções se enfrentam dentro dos grupos em turno único. Os dois primeiros de cada chave passam às quartas de final. A partir daí, seguem jogos eliminatórios até a final.

Jogos desta terça (25)