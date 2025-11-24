A Copa do Mundo Feminina de Futsal teve seu quarto dia nesta segunda-feira (24), com a disputa de duas partidas no PhilSports Arena, em Vanila, nas Filipinas. A competição está sendo organizada pela Fifa e conta com a participação de 16 seleções.
A Argentina segue invicta no torneio. Jogando contra a Polônia, que também havia vencido na estreia, as argentinas venceram por 3 a 2. No outro jogo do Grupo A, Marrocos conseguiu sua primeira vitória no campeonato — bateu as donas da casa pelo mesmo placar.
E agora?
As quatro equipes voltam à quadra na próxima quinta-feira (27). Na primeira partida do dia, às 7h, as polonesas e as marroquinas decidirão quem irá avançar junto com a Argentina à próxima fase.
As sul-americanas, líderes do Grupo A, jogarão contra a seleção de Filipinas a partir das 9h30min.
Fórmula de disputa
Na primeira fase, as seleções se enfrentam dentro dos grupos em turno único. Os dois primeiros de cada chave passam às quartas de final. A partir daí, seguem jogos eliminatórios até a final.
Jogos desta terça (25)
- 7h: Canadá x Tailândia
- 9h30min: Espanha x Colômbia