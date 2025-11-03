AMF x Uruguaianense: tudo sobre o jogo pelas quartas do Gauchão de Futsal

AMF Futsal x Uruguaianense: tudo sobre o jogo das oitavas de final. Arte GZH

AMF Futsal e Uruguaianense se enfrentam nesta terça-feira (4), às 20h, no Ginásio da Escola Gabriel Taborin, em Marau. O duelo é válido pelo jogo de ida das quartas de final do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Onde assistir a AMF Futsal x Uruguaianense

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora:

Como chegam

Após eliminar o Entre-Ijuís na prorrogação, a AMF busca surpreender a tradicional Uruguaianense nas quartas de final. No mata-mata, quem fez a diferença foi Caio Carioca, autor de dois gols e de uma assistência no jogo de volta, em Marau.

Já do lado do time de Uruguaiana, além do elenco recheado de bons nomes, a força do Ginásio Schmittão fez a diferença e ajudou a equipe a chegar nas quartas após superar o Sercca, na prorrogação. O capitão Duh Moura tem sido um dos destaques até aqui e foi fundamental na última partida, quando anotou três gols e uma assistência.

AMF Futsal

