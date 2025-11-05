AMF e Uruguaianense empatam em jogo de seis gols pelas quartas do Gauchão de Futsal

AMF e Uruguaianense protagonizaram um dos principais jogos do mata-mata do Gauchão de Futsal. Nesta terça-feira (4), as equipes empataram em 3 a 3, pelo jogo de ida das quartas de final da competição, no Ginásio da Escola Gabriel Taborin, em Marau.
Os gols dos donos da casa foram marcados por Ponce, duas vezes, e Xuxa. Já os visitantes balançaram as redes com Duh Moura e Murilo, em duas oportunidades.
O jogo de volta será disputado no dia 12 de novembro, às 20h15min, no Ginásio Schmittão, em Uruguaiana. Com o resultado da ida, quem vencer avança às semifinais. Em caso de um empate, o confronto vai para a prorrogação. No tempo extra, a AEU terá a vantagem do placar igual por ter uma melhor campanha geral.
Virada no primeiro tempo
No começo de partida foi a AMF que levou mais perigo no ataque. A principal chance veio aos 3min42s após cobrança de escanteio na área da Uruguaianense, que contou com um desvio de Kaiky, livre, para fora. A equipe visitante, contudo, foi quem abriu o placar.
Após 40 segundos, Duh Moura desarmou Xuxa no meio da quadra, avançou com liberdade e finalizou por cima de Zaparoli: 1 a 0. Cerca de cinco minutos depois, Alex quase ampliou a vantagem. Em cobrança de lateral no lado esquerdo, o jogador estava na direita e quase tocou de carrinho para o gol.
Na sequência, a AMF acertou a marcação e conseguiu melhorar no confronto. O gol de empate aconteceu perto dos 13 minutos. Ponce recebeu no lado esquerdo, pedalou para cima de Alessandro e passou pelo adversário até a linha de fundo. Na finalização cruzada, a bola ainda desviou no goleiro Careca antes de entrar: 1 a 1.
Aos 14min53s, a Uruguaianense chegou à sexta falta, o que resultou em um tiro-livre direto para os donos da casa. Kaiky cobrou, mas Careca defendeu. Entretanto, o goleiro não conseguiu evitar o segundo gol da AMF, aos 16min22s. Caio Carioca fez boa jogada no lado esquerdo, cortou para o meio e chutou forte. Careca até espalmou, só que Ponce pegou o rebote e virou o jogo: 2 a 1.
Nos minutos finais a AMF seguiu superior e podia ter ampliado a vantagem. Faltando 40 segundos, Everton arriscou de fora da área e quase acertou a trave. No lance seguinte, após bate-rebate na área, Careca conseguiu defender uma finalização e evitou o terceiro gol.
Empate na segunda etapa
A segunda etapa começou com chances dos dois lados, com os goleiros salvando em ambas as oportunidades. A Uruguaianense foi quem marcou primeiro e empatou a partida. Pouco depois dos três minutos de bola rolando, Murilo tabelou com Maicon, no lado direito, e chutou cruzado e rasteiro para o fundo das redes: 2 a 2.
A AMF respondeu 30 segundos depois. João Paulo fez reposição rápida para Formiga, no lado direito de ataque. O jogador finalizou de primeira, e Careca fez grande defesa com os pés.
Por volta dos cinco minutos foram duas grandes chances. Primeiro, Ponce pegou um belo voleio de longe e por pouco não acertou o ângulo. Na sequência, a AEU reagiu rápido em boa reposição de Careca, que terminou com Caio, finalizando para fora.
Aos 6min10s, Xuxa colocou os donos da casa novamente à frente no placar. Ponce arrancou pelo lado direito em lance individual e chutou rasteiro na área. O jogador apenas desviou para o fundo das redes. A Uruguaianense voltou a empatar, mas aos 9min49s. Murilo tentou dois chutes de fora da área e, no segundo, conseguiu igualar o marcador: 3 a 3.
Nos minutos finais, os times seguiram em grande atuação, principalmente no setor ofensivo. Careca fez boas defesas em finalizações de fora da área de Formiga e de Ponce. Já a Uruguaianense desperdiçou a melhor chance com Duh Moura, faltando 35 segundos para o fim, quando o jogador recebeu livre, cara a cara contra João Paulo, mas chutou para fora.
O placar de 3 a 3 deixa o confronto em aberto para o jogo da volta. Favorita por ter uma melhor campanha, a AEU ainda terá o apoio incondicional de seu torcedor, conhecido por fazer a diferença fora das quadras.