AGE marca quatro vezes e vence o Santa Rosa em jogo de ida das quartas do Gauchão de Futsal

Equipes se enfrentaram em Guaporé. Renan Dias / Santa Rosa / Divulgação

A AGE mostrou mais uma vez como é difícil superá-la dentro do Ginásio Municipal de Guaporé. Nesta segunda-feira (3), a equipe recebeu o Santa Rosa, pelo jogo de ida das quartas de final do Gauchão de Futsal e venceu por 4 a 2.

Os donos da casa abriram quatro gols de vantagem e marcaram com Pity, Patrick, duas vezes, e Gui Farinho. Já nos últimos minutos, Pato e Caio descontaram para os visitantes, mas não foi o suficiente.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira (10), em Santa Rosa, pelo jogo da volta. A AGE depende de um empate para avançar às semifinais, enquanto o adversário terá de vencer por qualquer placar para forçar a prorrogação. Em um eventual tempo extra, a vantagem será do Santa Rosa, que tem melhor campanha até aqui.

Na etapa inicial

Desde os primeiros minutos, o equilíbrio ficou evidente entre as duas equipes, como já era imaginado. Por mais que a AGE tivesse uma leve superioridade, o Santa Rosa também levava perigo e teve a primeira grande chance aos 1min30s. Guilherme Santos avançou pelo lado direito e chutou cruzado na área. Felipe Monteiro, com o gol livre, finalizou por cima da meta.

Do lado dos donos da casa, os lances de maior perigo saíam dos pés de Teves e de Pity, ambos tendo mais destaque pelo lado direito. E foi por ali que a equipe conseguiu abrir o placar aos 10min20s.

Lucas Peres recebeu a bola pelo meio, próximo da marca do tiro-livre direto, pisou nela em direção ao lado esquerdo e encontrou um belo passe para Pity, dentro da área. O jogador finalizou, o goleiro defendeu, mas no rebote balançou as redes: 1 a 0.

Santa Rosa melhorou no confronto e passou a encontrar boas oportunidades de contra-ataque. Uma delas ocorreu aos 14min5s, quando Jezin disparou no lado esquerdo e tocou rasteiro em direção à área. Guilherme Santos perdeu o equilíbrio, finalizou mal, e não conseguiu acertar o gol.

Quem agradeceu foi a AGE, que aproveitou os espaços deixados para ampliar a vantagem. Aos 15min38s, Gui Farinho tabelou com Peixoto, na quadra de defesa e lançou Patrick, no lado esquerdo. O ala cortou para o meio e acertou um belo chute no ângulo: 2 a 0.

Segundo tempo

Santa Rosa começou a etapa final tendo grande chance de descontar. Com 1min53s, Jezin deixou Felipe Monteiro em boas condições na entrada da área, mas o jogador isolou a finalização. Aos 7min47s, outra boa oportunidade. Após chute do goleiro Juninho, defendido por Jacky, a bola sobrou para Caio, no lado direito da área. O jogador bateu de primeira e quase acertou a trave.

Sendo eficiente na marcação, a AGE Guaporé passou a ser mais rápida nos contra-ataques. Pouco depois dos nove minutos, a equipe teve uma falta próxima da área. Teves finalizou e acertou a barreira. No rebote, o jogador deu um toque para o lado, onde estava Patrick, que desviou e ampliou a vantagem: 3 a 0.

Com o goleiro-linha em quadra pelo lado do Santa Rosa, a AGE conseguiu marcar o quarto gol. Após erro de passe de Caio, no meio da quadra, Gui Farinho recuperou a posse de bola, avançou em direção ao gol e aproveitou a meta livre para fazer 4 a 0.