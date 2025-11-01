AGE Guaporé x Santa Rosa: tudo sobre o jogo pelas quartas do Gauchão de Futsal

AGE Guaporé x Santa Rosa: tudo sobre o jogo das oitavas de final. Arte GZH

AGE Guaporé e Santa Rosa se enfrentam nesta segunda-feira (3), às 20h, no Ginásio Municipal de Guaporé, em Guaporé. O duelo é válido pelo jogo de ida das quartas de final do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Leia Mais Confira a tabela do Gauchão de Futsal 2025

Onde assistir a AGE Guaporé x Santa Rosa

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora:

Como chegam

Um dos confrontos de maior equilíbrio das quartas de final. A AGE chega forte após eliminar o atual campeão Guarany de Espumoso, incluindo uma goleada na prorrogação. O pivô Gui Farinho segue como um dos principais jogadores da competição e é uma das principais armas da equipe de Adão Vilanova.

Já o Santa Rosa chega após eliminar o rival Horizontina nas oitavas. Em casa, a equipe aplicou uma goleada, o que reforça a força do time treinado por Keké Szabo, principalmente dentro de seu ginásio. Dentro de quadra, Caio tem sido um dos jogadores mais perigosos do time, colaborando com gols e assistências ao longo do torneio.

AGE Guaporé

Veja os relacionados para o jogo:

Elton, Tapejara, Bernardo, Patrick, Pedrinho, Peixoto, Mateus, Pity, Guilherme, Lucas Peres, Teves, Edu, Vitor e Jacky.

Santa Rosa

Veja os relacionados para o jogo: