ACBF x Atlântico: tudo sobre o jogo pelas quartas do Gauchão de Futsal

ACBF e Atlântico se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 20h, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa. O duelo é válido pelo jogo de ida das quartas de final do Gauchão de Futsal.
A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.
Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.
Onde assistir a ACBF x Atlântico
GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora:
Como chegam
Quis o destino que o caminho das duas principais equipes do Estado se cruzasse nas quartas de final do Gauchão. Com uma campanha inferior, a ACBF não tem mais a LNF para disputar e deposita as esperanças na força do elenco, que não será poupado, como foi o caso de partidas na primeira fase.
Já do lado do Galo, a equipe é favorita e decidirá o confronto em Erechim. O time vem embalado pela conquista do bicampeonato da Copa do Brasil de Futsal e também disputa as quartas de final da Liga Nacional.
ACBF
Atlântico
