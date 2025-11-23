Futsal

Final estadual
Notícia

ACBF vence em Santiago e abre vantagem nas finais da Série Ouro

Principal competição adulta masculina da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) termina no próximo sábado (29), em Carlos Barbosa

Gustavo Manhago

