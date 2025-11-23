ACBF vence em Santiago e abre vantagem nas finais da Série Ouro

Juninho fez um dos gols da ACBF em Santiago. Lucas Cyríaco / ACBF,Divulgação

O 13º título estadual da Série Ouro está mais perto de Carlos Barbosa outra vez. Neste sábado (22), a equipe da Serra Gaúcha venceu a SER Santiago na primeira partida das finais e agora só precisa de um empate para ser tridecacampeão na Federação Gaúcha de Futsal (FGFS).

O Ginásio Aureliano de Figueiredo Pinto recebeu um grande público para a primeira decisão. E viu um primeiro tempo dominante da ACBF. Com gols de Daniel, Juninho e Barbosinha, a equipe do técnico Peri Fuentes abriu 3 a 0 e encaminhou a vitória. Os donos da casa chegaram a descontar com Rani.

No segundo tempo, Maurício Gordo levou o ginásio ao delírio ao marcar o segundo gol da SER Santiago e dar esperança de uma virada histórica. Mas na tentativa do empate, com goleiro-linha, o próprio Maurício errou a saída e perdeu a bola. Alves chutou do outro lado da quadra, dando números finais ao placar quando faltavam 22 segundos para término do confronto: 2x4.

No próximo sábado (29), as duas equipes voltam a se enfrentar em Carlos Barbosa, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, a partir das 17h. A ACBF joga pelo empate para ser campeã. Já a SER Santiago terá de vencer no tempo normal, por qualquer placar, para levar o duelo para uma prorrogação. Havendo empate no tempo extra, a disputa seguirá para os pênaltis.

A ACBF tem 12 títulos estaduais da Série Ouro, organizada pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS): 1996, 1997, 1999, 2002, 2004, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015 e 2024.