ACBF goleia a SER Santiago e vence a Série Ouro pela 13ª vez

A ACBF é mais uma vez campeã da Série Ouro. Neste sábado (29), a equipe venceu a SER Santiago, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa, por 5 a 0, e conquistou a competição da Federação Gaúcha de Futebol de Salão pela 13ª vez, sendo a segunda consecutiva. No jogo de ida, em Santiago, o clube da Serra Gaúcha já havia vencido por 4 a 2.

Por mais que tivesse a vantagem do empate para ser campeã, a ACBF não esperou o time adversário atacar e tratou de resolver o confronto no primeiro tempo, abrindo larga vantagem.

Barbosinha, Mithyuê, Marcolla e Juninho marcaram os quatro gols da etapa inicial. No segundo tempo, Mithyuê voltou a balançar as redes e confirmou a vitória da ACBF por 5 a 0.

Este é o segundo troféu conquistado pelo clube em 2025, sendo também o segundo sobre a SER Santiago na decisão. Em setembro, os times disputaram a final da Copa RS, e a equipe laranja goleou duas vezes, conquistando a competição e uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano.