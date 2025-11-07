ACBF 3x3 Atlântico: confira os gols e os melhores momentos do jogo das quartas do Gauchão de Futsal

Como já era esperado, ACBF e Atlântico fizeram uma grande partida nesta quinta-feira (6), pelo jogo de ida das quartas de final do Gauchão de Futsal. Em Carlos Barbosa, as equipes empataram em 3 a 3.

Juninho abriu o placar para os donos da casa, mas João Vitor marcou duas vezes e virou o jogo no primeiro tempo. Na etapa final, Barbosinha e Murilo colocaram a ACBF em vantagem. Contudo, Zarpellon marcou faltando dois segundos para o fim e garantiu o empate.

