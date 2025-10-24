Vélez Camaquã pressiona, mas fica no empate com o Joinville e está eliminado da Liga Nacional de Futsal

Vélez Camaquã participou pela primeira vez da Liga Nacional de Futsal. Ricardo Weschenfelder / Vélez Camaquã / Divulgação

Não foi o final esperado pelo torcedor mais otimista do Vélez Camaquã, mas é inegável que o clube termina a primeira participação na Liga Nacional de Futsal da forma mais digna possível. Contra um dos melhores times da competição, fora de casa, o Alviazul fez uma grande partida contra o Joinville, mas empatou em 2 a 2. Como havia perdido a ida por 3 a 2, em casa, foi eliminado nas oitavas de final do torneio.

Os gaúchos chegaram a estar vencendo por duas vezes no confronto, com gols de Guilherme e Pedro Krawulski. Contudo, Matheus e Dieguinho deixaram tudo igual e garantiram o empate. Apesar da diferença clara entre as duas equipes, quem assistiu ao jogo viu um duelo equilibrado, com o poderoso Joinville reconhecendo a qualidade da equipe novata.

Agora, o Vélez volta o foco para o Gauchão Série B, competição em que enfrentará o Soberano, de Sarandi, nas quartas de final. Já o Joinville está nas quartas e terá pela frente o vencedor do duelo entre Jaraguá e Minas, que jogam neste sábado (25), em Santa Catarina. Na ida, um empate em 1 a 1.

Lá e cá na etapa inicial

Quem imaginava um domínio dos donos da casa logo de cara viu algo diferente, já que o Vélez Camaquã começou pressionando a saída de bola adversária. A marcação surtiu efeito e resultou em um gol, aos 4min45s. Pedro Krawulski roubou a bola, entrou cara a cara contra Matheus e tocou ao lado para Guilherme, que abriu o placar.

Na sequência, o Joinville foi para cima e quase marcou aos 5min17s, com direito a Xitão tirando a bola em cima da linha. No lance seguinte veio o gol de empate. O goleiro Matheus recebeu passe após cobrança de lateral e finalizou próximo da marca do tiro-livre direto. A bola desviou em Krawulski e morreu no fundo das redes: 1 a 1.

As duas equipes seguiram com muita movimentação nas quadras de ataque com ambos os goleiros, PH e Matheus, sendo decisivos para manter o placar. Contudo, o Alviazul voltou a marcar por volta dos 12 minutos. Após jogada de Caio César no lado esquerdo, a bola chegou em Pedro Krawulski, pelo centro. O jogador puxou para o pé direito, tirou o marcador do lance e finalizou rasteiro. A bola passou por baixo das pernas do goleiro do Joinville: 2 a 1.

E assim como antes, o Vélez teve pouco tempo para comemorar o gol. Com 12min39s, o Joinville chamou o vídeo suporte para checar um possível pênalti de Xitão em Éder Lima. O árbitro confirmou a infração, e Dieguinho converteu com perfeição, deixando tudo igual no placar: 2 a 2.

Goleiros seguram o empate no segundo tempo

Precisando vencer para forçar a prorrogação, o time gaúcho não diminuiu o ritmo no segundo tempo e continuou com boa atuação. Aos 6min30s, Gui Falcão partiu pelo lado esquerdo e inverteu o jogo para Léo Oliveira. O ala bateu de fora da área, mas Matheus espalmou.

O Joinville não deixou barato e também pressionou. Para a sorte dos gaúchos, PH estava inspirado e salvou em diferentes oportunidades. Com 10 minutos, Ernani chutou cruzado do lado direito, e o goleiro espalmou. No rebote, mesmo com o gol aberto, Guilherme acertou o travessão e perdeu grande chance.

O mesmo jogador voltou a colocar PH para trabalhar cerca de 1min30s depois após finalização de fora da área. No ataque, o Vélez diminuiu um pouco o ritmo, mas voltou com tudo na reta final.

Faltando 2min30s, Gustavo Pellisoli chamou o tempo técnico e colocou Guilherme como goleiro-linha. Depois de um minuto trocando passes, Gui Santos recebeu no lado direito e cruzou na direção da área. Matheus espalmou e salvou o JEC. Nos últimos segundos, Xitão ainda tentou de letra, dentro da área, mas errou o alvo.