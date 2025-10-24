Uruguaianense x Sercca: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Uruguaianense x Sercca: tudo sobre o jogo das oitavas de final. Arte GZH

Uruguaianense e Sercca se enfrentam neste sábado (25), às 20h, no Ginásio Schmittão, em Uruguaiana. O duelo é válido pelo jogo de volta das oitavas de final do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Onde assistir a Uruguaianense x Sercca

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora:

Como foi o jogo de ida

Não pode ser considerado uma "zebra", mas foi o resultado mais inesperado das partidas de ida do mata-mata. O 3 a 1 do Sercca interrompeu uma sequência de oito vitórias consecutivas da Uruguaianense, dona da segunda melhor campanha da primeira fase e do melhor ataque da competição. A bola parada foi decisiva para os donos da casa, que balançaram as redes em duas jogadas de escanteio.

Em Uruguaiana, o Sercca depende de um empate para avançar as quartas de final. Já os donos da casa terão de vencer para forçar a prorrogação. No tempo extra, a Uruguaianense terá a vantagem do empate por ter feito uma melhor campanha na fase inicial.

