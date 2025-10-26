Uruguaianense goleia a Sercca no tempo normal, vence na prorrogação e se classifica às quartas do Gauchão de Futsal

Duh Moura marcou três vezes na prorrogação. Fernanda Malfussi / AEU/Divulgação

A Uruguaianense venceu a Sercca neste sábado (25) e proporcionou um dos jogos mais emocionantes das oitavas de final do Gauchão de Futsal. Depois de perder a ida por 3 a 1, o time de Uruguaiana precisava de uma vitória para se manter vivo na competição e entrou na quadra do Ginásio Schmittão determinado a conquistá-la. Resultado: 5 a 0 no tempo regular e 3 a 1 na prorrogação.

A Uruguaianense se junta a Atlântico, AMF, de Marau, AAGF e AGE Guaporé nas quartas de final. O time só saberá o seu adversário assim que todos os classificados forem definidos.

O jogo

O primeiro minuto de partida já mostrou o que viria pela frente. Mal a bola começou a rolar e uma falta da Sercca em frente ao banco da Uruguaianense gero atritos. O lance rendeu protestos dos reservas que entraram na quadra para cobrar o árbitro.

Daí em diante, a equipe de Uruguaiana mostrou que entrou em quadra para vencer e levar o jogo para a prorrogação. A primeira boa chance foi com Murilo, que chutou cruzado e tirou casquinha da trave direita da goleira. Embalados pelo clima criado no ginásio, cada lance exaltava o ânimo dos jogadores.

O primeiro gol veio faltando 13 minutos para o fim do primeiro tempo. Gregory bateu o lateral paralelo à linha de fundo e a bola passou pelos defensores que não viram Kaio chegando por trás. O camisa 31 ficou frente a frente com o goleiro e só precisou empurrar para o fundo da rede.

A goleada se formou ainda no primeiro tempo. Nove minutos depois de abrir o placar, Kaio marcou o segundo. Faltando 2m para a etapa acabar, foi a vez de Gregory anotar um golaço com um chute da lateral esquerda da quadra e fazer 3 a 0. Antes de ir para o intervalo, ainda deu tempo do goleiro Careca defender um chute de tiro livre direto e impedir o Sercca de tirar o marcador do zero.

Parecia que o Uruguainense voltou com ainda mais vontade para o segundo tempo. Em boa jogada no corredor esquerdo da quadra, Mika recebeu a bola, girou e bateu de canhota para fazer o 4 a 0.

A Sercca teve uma boa chance com Conca, que disparou em velocidade e deu um chutaço para defesa do Careca. Faltando 9 minutos para o fim, o goleiro Ryan fez a falta e levou o cartão vermelho em um lance polêmico. A confusão foi tanta que a Brigada Militar se posicionou dentro de quadra para proteger os árbitros dos jogadores.

Enquanto isso, a torcida do Uruguaianense transformava o Schimitão em um caldeirão azul e vermelho. Para incendiar ainda mais a arquibancada, Duh Moura encontrou Maicon sozinho na cara do gol e o camisa 99 marcou o quinto para selar a vitória no tempo regular.

Prorrogação

O empate na prorrogação daria a vaga para a Uruguaianense, por isso a Sercca sabia que precisava ir com tudo no tempo extra. E chegou perto: faltando 1m37s para terminar o primeiro tempo, Ceará aproveitou um passe errado do adversário, roubou a bola, saiu em velocidade, tabelou e venceu a disputa com o goleiro.

No entanto, o 1 a 0 e a felicidade do time de Casca duraram pouco — 20 segundos, especificamente. Foi o tempo que Duh Moura precisou para igualar o placar. Decidido a cravar o nome na história do jogo, o camisa 96 ainda marcou mais dois gols — os de número 1.000 e 1.001 do Gauchão de Futsal, respectivamente — e garantiu a classificação do Uruguaianense com vitória por 3 a 1 na prorrogação.