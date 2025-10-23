Uruguaianense goleia e garante vaga na final da Copa dos Pampas de Futsal

Uruguaianense chega à decisão do torneio pelo segundo ano consecutivo. Fernanda Malfussi

Atual campeã, a Uruguaianense é a primeira equipe garantida na final da Copa dos Pampas, torneio de mata-mata da Liga Gaúcha. Na quarta-feira (22), a equipe goleou a AGSL, de São Luiz Gonzaga, por 6 a 1, em partida disputada no Ginásio Schimitão, em Uruguaiana. Na ida, os times haviam empatado em 2 a 2.

Os donos da casa resolveram o confronto ainda no primeiro tempo com grande atuação ofensiva. Murilo, Maicon, duas vezes, Japa e Cleiton deixaram o placar em 5 a 0 antes do intervalo.

Na etapa final, Coquinho chegou a descontar para a AGSL, mas Duh Moura marcou o sexto gol da Uruguaianense nos segundos finais do jogo.

Agora, a equipe aguarda o adversário do confronto entre Guarani-FW e Atlec, de Três Passos. O primeiro jogo será disputado na quarta-feira (29), em Frederico Westphalen. A volta ocorrerá no dia 5 de novembro, em Três Passos.