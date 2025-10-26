Uruguaianense 5(3)x(1)0 Sercca: confira os gols e os melhores momentos do jogo das oitavas de final do Gauchão de Futsal

A Uruguaianense goleou a Sercca, levou o jogo para a prorrogação e garantiu a vaga nas quartas de final do Gauchão de Futsal neste sábado (25). No Ginásio Schimittão, Kaio, duas vezes, Gregory, Mika e Maicon garantiram o 5 a 0 no tempo regular, enquanto Duh Moura fez os três da etapa de desempate. Ceará descontou.