Torcedor oferece cerveja a árbitro em jogo das oitavas de final do Gauchão de Futsal; veja vídeo

Situação aconteceu no segundo tempo da primeira partida do mata-mata do Gauchão de Futsal. GZH / YouTube/Reprodução

As oitavas de final do Gauchão de Futsal já começaram e grandes partidas estão sendo disputadas. Dentro de quadra, gols e defesas têm chamado a atenção do público, mas fora dela outras questões também demonstram como o esporte pode ser algo divertido e engraçado.

No primeiro jogo da fase de mata-mata, o Entre-Ijuís venceu a AMF, de Marau, por 1 a 0, em Entre-Ijuís. O episódio curioso aconteceu quando o cronômetro apontava 12min29s para o apito final. Em uma despretensiosa lateral do time da casa, um torcedor da equipe ofereceu um copo de cerveja ao árbitro Tales Goulart, que obviamente negou.

O torcedor bem-humorado é Anderson Ávila, irmão do técnico do Entre-Ijuís, Fábio Ávila, o "Fabinho". Ele descreve a situação como "algo inusitado" e disse que foi comunicado por outras pessoas que a imagem havia viralizado.

— Foi algo na hora mesmo, porque eu conheço o Tales de bastante tempo. Foi algo espontâneo, na hora. Aí viralizou, todo mundo me chamou. Mas não falei nada, só ofereci para ele, dei uma piscadinha de olho, e seguiu o jogo — contou Anderson, de forma bem-humorada.

AMF e Entre-Ijuís voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (23), às 20h, em Marau. Por ter vencido o jogo de ida, Entre-Ijuís depende de um empate para chegar as quartas, enquanto a AMF precisa vencer para forçar a prorrogação, etapa em que terá a vantagem do empate por ter feito uma melhor campanha na primeira fase.

