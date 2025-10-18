Sercca x Uruguaianense: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Sercca e Uruguaianense se enfrentam neste domingo (19), às 16h, no Ginásio Maurílio Rodrigues de Silva, em Casca. O duelo é válido pelo jogo de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal.
A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.
Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.
Onde assistir a Sercca x Uruguaianense
GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora.
Como chegam
Sercca
Por mais que tenha terminado em 15º lugar na primeira fase, o time foi o último a se classificar para o mata-mata. De volta as oitavas de final, a equipe busca superar a campanha de 2023, quando alcançou as semifinais. O artilheiro na competição é Filipe, que tem oito gols. O treinador é Edilson Leite.
Veja os relacionados para o jogo:
- 2 - Ryan
- 5 - Alegria
- 6 - Ceará
- 7 - Biel
- 12 - Lukinhas
- 14 - Leozin
- 16 - Conca
- 17 - Pavão
- 18 - Edmílson
- 19 - Meira
- 29 - Felix
- 30 - Jean
- 80 - Cadu
Uruguaianense
Dona do melhor ataque do Gauchão com 75 gols, a Uruguaianense é forte candidata ao título desta temporada, feito que superaria o vice-campeonato conquistado em 2023. No Gauchão, a AEU vem de oito vitórias consecutivas e conta com três jogadores na lista dos 10 artilheiros da competição: Maicon, com 15, Duh Moura, com 13, e Kaio, com 12. O técnico da equipe é Marcio Garcez.
Veja os relacionados para o jogo:
- 1 – Careca
- 30 – Jackson
- 07 – Alex
- 08 – Beíçola
- 09 – Pezinho
- 10 – Japa
- 11 – Cleiton
- 14 - Alessandro
- 15 – Murilo
- 21 – Mika
- 31 - Gregory
- 18 - Kaio
- 96 – Duh Moura
- 99 – Maicon