Sercca x Uruguaianense: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Sercca x Uruguaianense: tudo sobre o jogo das oitavas de final. Arte GZH

Sercca e Uruguaianense se enfrentam neste domingo (19), às 16h, no Ginásio Maurílio Rodrigues de Silva, em Casca. O duelo é válido pelo jogo de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Onde assistir a Sercca x Uruguaianense

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora.

Como chegam

Sercca

Por mais que tenha terminado em 15º lugar na primeira fase, o time foi o último a se classificar para o mata-mata. De volta as oitavas de final, a equipe busca superar a campanha de 2023, quando alcançou as semifinais. O artilheiro na competição é Filipe, que tem oito gols. O treinador é Edilson Leite.

Veja os relacionados para o jogo:

2 - Ryan

5 - Alegria

6 - Ceará

7 - Biel

12 - Lukinhas

14 - Leozin

16 - Conca

17 - Pavão

18 - Edmílson

19 - Meira

29 - Felix

30 - Jean

80 - Cadu

Uruguaianense

Dona do melhor ataque do Gauchão com 75 gols, a Uruguaianense é forte candidata ao título desta temporada, feito que superaria o vice-campeonato conquistado em 2023. No Gauchão, a AEU vem de oito vitórias consecutivas e conta com três jogadores na lista dos 10 artilheiros da competição: Maicon, com 15, Duh Moura, com 13, e Kaio, com 12. O técnico da equipe é Marcio Garcez.

Veja os relacionados para o jogo:

1 – Careca

30 – Jackson

07 – Alex

08 – Beíçola

09 – Pezinho

10 – Japa

11 – Cleiton

14 - Alessandro

15 – Murilo

21 – Mika

31 - Gregory

18 - Kaio

96 – Duh Moura

99 – Maicon

