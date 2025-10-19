Sercca vence de virada e abre vantagem sobre a Uruguaianense nas oitavas do Gauchão

Sercca venceu por 3 a 1 no Ginásio Maurílio Rodrigues de Silva, em Casca. Vinicius Gayeski / Sercca, Divulgação

Jogando em casa, a Sercca abriu vantagem nas oitavas de final do Gauchão de Futsal. Neste domingo (19), com gols no fim, a equipe da cidade de Casca venceu a Uruguaianense de virada, por 3 a 1, no Ginásio Maurílio Rodrigues de Silva.

No jogo da volta, no próximo sábado (25), às 20h, em Uruguaiana, o Sercca joga pelo empate. Já a equipe da fronteira precisa vencer por qualquer placar no tempo normal para forçar a prorrogação.

O jogo

Em um início de duelo disputado, quem achou primeiro o caminho do gol foi a Uruguaianense. Aos sete minutos da etapa inicial, Japa abriu o placar após rebote do goleiro Jean em chute de Alessandro.

Depois de alguns minutos de pressão dos visitantes, a Sercca conseguiu se impor e buscar o empate. Féliz deixou tudo igual para a equipe da casa, restando seis minutos para o fim do primeiro tempo.

Na etapa final, o jogo seguiu movimentado, o famoso lá e cá: ambos os times tiveram grandes chances, mas demoraram pra balançar as redes.

Depois de perder pelo menos duas oportunidades claras, o time de Casca marcou, com gol de escanteio de Pavão, aos 17 minutos. Na sequência, ainda fez o terceiro, em um presente da Uruguaianense: restando 24 segundos para o fim, Gregory recuou mal a bola, que entrou direto contra o próprio gol.

Confira os melhores momentos da partida