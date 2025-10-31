Semifinais da Série Ouro de futsal começam neste final de semana em Não-Me-Toque

SER Santiago venceu a segunda divisão da Taça Brasil em setembro Cecilia Prutchansky / CBFS

A principal competição adulta masculina da Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) começa sua fase semifinal neste sábado (1º), em Não-Me-Toque, no norte do Estado. Russo Preto e SER Santiago fazem o primeiro confronto do duelo a partir das 20h, no Ginásio Harry Alberto Erpen, o "Nenão".

O jogo de volta será em Santiago, no dia 8 de novembro, porque a SER Santiago tem melhor campanha ao longo da primeira fase da competição. Havendo empate em pontos após a segunda partida, será realizada uma prorrogação de 10 minutos, com a SER Santiago jogando pelo empate pelo mesmo critério citado anteriormente.

Campanhas

Na primeira fase, o Russo Preto ficou em segundo lugar, no grupo liderado pela ACBF, de Carlos Barbosa. Foram 23 pontos conquistados em 12 partidas, com sete vitórias, dois empates e três derrotas.

Nas oitavas de final, o time de Não-Me-Toque passou pelo São José, de Cachoeira do Sul, com um empate fora de casa e uma vitória como mandante. A sequência de resultados se manteve nas quartas, contra a Associação Nova Petrópolis de Futsal (ANPF).

Já a SER Santiago foi primeira colocada da Chave C, na fase de grupos, com 24 pontos em 10 rodadas. Nas oitavas, eliminou o Independente, de Lavras do Sul, vencendo as duas partidas. Resultados que se repetiram contra a Sercesa, de Carazinho, nas quartas.

Outra semifinal

No outro confronto eliminatório da Série Ouro, ACBF e Atlântico começam a se enfrentar na terça-feira (4). A primeira partida será em Erechim e o jogo de volta, dia 11 de novembro, em Carlos Barbosa.

Feminino