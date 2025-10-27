Sem perder um único ponto, AGE conquista Série Bronze de Futsal por antecipação

O melhor time do Estadual de Futsal da Série Bronze – a terceira divisão do adulto masculino na Federação Gaúcha de Futsal (FGFS) – confirmou o favoritismo e foi campeão neste domingo (26), em Guaporé, com uma rodada de antecedência no triangular final.
Na penúltima rodada da fase, a AGE recebeu a SER Cacequi, no Ginásio Municipal Multiuso. E goleou por 10 a 0, chegando a nove pontos ganhos em três partidas. O time derrotado deste domingo ficou com seis e não joga mais no campeonato. E o Olimpia, de Santa Maria, que recebe a AGE na última rodada, dia 2 de novembro, também não alcança o representante de Guaporé.
Os gols da vitória foram marcados por Pity (2), Gui Farinho, Matheus, Téves (2), Tapejara (2), Marquinhos e Bê. Só no primeiro tempo, a AGE já vencia por 7 a 0. Na última rodada do triangular, já campeã, a AGE vai a Santa Maria enfrentar o Olimpia.
13 vitórias em 13 jogos
1ª fase - grupos
- 12x4 Associação Caxias - casa
- 4x0 Chelsea (Montenegro) - fora
- 7x0 Brochier - casa
- 12x0 Associação Caxias - fora
- 7x0 Chelsea (Montenegro) - casa
- 4x2 Brochier - fora
2ª fase - quartas de final
- 3x1 Herval Futsal - fora
- 4x0 Herval Futsal - casa
3ª fase - semifinal
- 7x2 GE Linha Bonita - fora
- 10x1 GE Linha Bonita - casa
4ª fase - triangular final
- 6x0 SER Cacequi - fora
- 4x3 Olimpia - casa
- 10x0 SER Cacequi - casa
- 2/11 - Olimpia - fora
Retrospecto
- 13 jogos
- 13 vitórias
- Gols: 90 x 13
Além da campeã AGE, também subiram para a Série Prata em 2026: SER Cacequi, Olimpia (Santa Maria), Porto Alegre Futsal, GE Linha Bonita (Alto Alegre) e Brochier Futsal.