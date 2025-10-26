Santa Rosa x Horizontina: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Santa Rosa x Horizontina: tudo sobre o jogo das oitavas de final. Arte GZH

Santa Rosa e Horizontina se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 20h, no Ginásio Municipal de Esportes João Batista Moroni, em Santa Rosa. O duelo é válido pelo jogo de volta das oitavas de final do Gauchão de Futsal. Na ida, as equipes empataram em 1 a 1.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Onde assistir a Santa Rosa x Horizontina

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora:

Como foi o jogo de ida

No primeiro jogo, o clássico regional foi marcado pelo equilíbrio em Horizontina. O Santa Rosa abriu o placar com Vincenzo, destaque da equipe na partida, mas os donos da casa buscaram o empate com o experiente Juninho, autor de um golaço de fora da área.

O resultado faz com que o vencedor do jogo de volta avance às quartas de final. Em caso de um novo empate, a decisão vai para a prorrogação. No tempo extra, a vantagem do empate é do Santa Rosa, que teve uma melhor campanha na primeira fase da competição.

Relacionados

Santa Rosa

Ainda não divulgado.

Horizontina