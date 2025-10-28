Santa Rosa goleia o Horizontina em casa e se classifica para as quartas do Gauchão de Futsal

Santa Rosa decidiu em casa por ter tido uma melhor campanha na primeira fase. Renan Dias / Santa Rosa Futsal/Divulgação

Deu Santa Rosa no clássico regional contra o Horizontina pelas oitavas de final do Gauchão de Futsal. Nesta segunda-feira (27), a equipe venceu por 4 a 0, no Ginásio Municipal de Esportes João Batista Moroni, em Santa Rosa. Como a ida terminou em empate por 1 a 1, o time da casa garantiu a vaga nas quartas de final.

Todos os gols foram marcados na segunda etapa. Primeiro, Ferro abriu o placar em jogada de cobrança de falta. Depois, Pato marcou duas vezes. E Caio fechou a goleada nos minutos finais.

Agora, o Santa Rosa aguarda os demais classificados para descobrir o adversário na próxima fase. Até o momento, já estão classificados também Atlântico, AMF Futsal, AAGF, AGE Guaporé e Uruguaianense.

Primeiro tempo das faltas

Após empatarem no jogo de ida, as duas equipes travaram uma disputa de muitas faltas na primeira etapa. Na primeira metade da etapa inicial, os times exploraram finalizações de fora da área. Do lado do Horizontina, as chances foram com Juninho, em chute frontal, e Natan, no lado esquerdo. Juninho espalmou nas duas ocasiões. E quanto ao Santa Rosa, Caio também levou perigo em cobrança de falta defendida por Andrey.

Com 11 minutos, os dois times já tinham cinco faltas cometidas, o que levou as equipes a buscarem outra infração do rival para forçar o tiro-livre direto. Quem teve a primeira tentativa foi o clube da casa, faltando 8min40s para o intervalo. Ferro cobrou no canto esquerdo, mas Luiz, que entrou só para defender a cobrança, espalmou.

Santa Rosa melhorou no confronto e passou a ter mais chances. Aos 14min3s, uma nova falta dos visitantes ocasionou em outro tiro-livre direto. Desta vez foi Caio que bateu. Mesmo assim, Luis, que voltou ao gol par aa cobrança, salvou o Horizontina.

Poucos segundos depois veio a resposta da equipe visitante, mas com a bola rolando. O camisa 10 Rômulo partiu pelo meio, venceu os marcadores na velocidade, chutou a bola no canto, mas acertou a trave. No lance seguinte, um recuo de bola do Santa Rosa permitiu ao Horizontina cobrar um tiro-livre indireto. Rômulo surpreendeu ao encontrar Ricardo, livre no lado direito. O jogador pegou mal na bola e chutou para fora.

A resposta veio com Caio, faltando dois minutos para o intervalo, que arriscou do lado direito e viu Andrey fazer grande defesa. A reta final ainda contou com outras duas chances claras do Horizontina. Faltando 42 segundos, após lateral cobrada, Ricardo recebeu no lado direito, bateu de primeira, e Juninho salvou com os pés. E nos últimos cinco segundos foi a vez do time visitante ter um tiro-livre direto. Welliton, que entrou só para defender, evitou o gol de Ricardo.

Goleada no segundo tempo

Pato marcou dois dos quatro gols da equipe da casa. Renan Dias / Santa Rosa Futsal/Divulgação

Na etapa final, o Santa Rosa fez valer a qualidade do elenco e buscou a classificação. A primeira chance clara veio aos 5min10s, quando Ricardo pisou na bola e deixou Vincenzo cara a cara contra o goleiro. Andrey cresceu no lance, fechou o ângulo, e o pivô chutou para fora.

Pouco tempo depois saiu o primeiro gol dos donos da casa. Aos 6min26s, em falta no lado esquerdo de ataque, Caio cobrou para Neto, que inverteu o jogo para Ferro, com o gol aberto, finalizar para o fundo das redes: 1 a 0.

Pouco mais de um minuto depois, o Santa Rosa chegou ao segundo gol. Em reposição rápida, o goleiro Juninho lançou a bola, e Pato desviou de cabeça para o gol, sem dar chances a Andrey.

Com a vantagem, o time da casa soube administrar o resultado e dificultou a pressão adversária. O Horizontina trouxe à quadra o goleiro-linha para buscar o gol. Faltando 3min56s, após boa troca de passes, Ricardo recebeu passe no lado direito e chutou cruzado. Juninho espalmou.