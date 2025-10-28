Santa Rosa 4x0 Horizontina: confira os gols e os melhores momentos do jogo das oitavas de final do Gauchão de Futsal

O sexto time a garantir vaga nas quartas de final do Gauchão de Futsal é o Santa Rosa. A equipe goleou o Horizontina, em casa, por 4 a 0, e confirmou a classificação, já que o jogo de ida terminou empatado em 1 a 1.

Dentro de quadra, os gols foram marcados por Ferro, Pato, duas vezes, e Caio.

Além do Santa Rosa, Uruguaianense, AAGF, de Agudo, AGE Guaporé, Atlântico e AMF, de Marau, também estão garantidos nas quartas de final da competição.