Resultados da Federação Gaúcha de Futsal no fim de semana

Celemaster aplicou duas goleadas em Uruguaiana Fernanda Malfussi / Divulgação Celemaster Uruguaianense

O fim de semana foi de nove jogos nas competições organizadas pela Federação Gaúcha de Futsal (FGFS). Foram três no masculino, pelas Séries Ouro e Bronze; e mais seis pela Série Ouro feminina, em duas sedes diferentes.

Série Ouro masculina

No sábado (18), aconteceram duas partidas de ida pelas Quartas de Final da Série Ouro - a principal competição adulta da federação.

Em Carazinho, a Sercesa levou 5 a 1 da SER Santiago. Kaio fez o gol dos donos da casa enquanto Andy (2), Rani e Léo Borges (2). A volta será em Santiago, no dia 25. Para se classificar, a Sercesa terá que vencer no tempo normal, por qualquer placar, e provocar uma prorrogação onde também terá de vencer. Empates servem a SER Santiago.

Já em Nova Petrópolis, houve empate entre ANPF e Russo Preto em 3 a 3. Gabão (2) e Juvena marcaram para o time da Serra enquanto Jean Webert (2) e Matheus Mattos fizeram para os visitantes. No próximo sábado (25), quem vencer no tempo normal, se classifica. Indo para a prorrogação, com novo empate nos 40 minutos, o Russo Preto jogará pelo empate.

Série Bronze masculina

Abrindo o returno do triangular final, em Cacequi, a SER Cacequi venceu o Olimpia, de Santa Maria, por 4 a 2. Agora, SER Cacequi e AGE, de Guaporé, dividem a liderança da fase final com seis pontos. No próximo domingo (26), em Guaporé, as duas equipes se enfrentam. Se a AGE vencer, será campeã da Série Bronze. Caso SER Cacequi vença, a AGE ainda terá uma última partida em Santa Maria, contra o Olimpia, já eliminado, no dia 2 de novembro, para conquistar o título.

Série Ouro feminina

Teve início neste domingo (19), em Uruguaiana e Pelotas, a fase de Quartas de Final. Após seis partidas, Celemaster e Malgi se garantiram nas semifinais.

Sede Pelotas

Anef 7x0 Palestra

Palestra 1x20 Malgi

Malgi 3x2 Anef

*Malgi ficou seis pontos, Anef com três e o Palestra com zero. Malgi classificada.

Sede Uruguaiana

UFSM/Dallas 1x13 Celemaster

Rio-Grandense 3x9 UFSM/Dallas

Celemaster 10x0 Rio-Grandense

*Celemaster ficou com seis pontos, UFSM/Dallas com três e Rio-Grandense com zero. Celemaster classificada.