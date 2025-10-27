Passo Fundo x Cerro Largo: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Passo Fundo Futsal e Cerro Largo se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo. O duelo é válido pelo jogo de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal. Na ida, o PFF venceu por 4 a 1.
A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.
Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.
Onde assistir a Passo Fundo Futsal x Cerro Largo
GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora:
Como foi o jogo de ida
O Passo Fundo Futsal confirmou o favoritismo na primeira partida e venceu por 4 a 1. Até o último minuto, os donos da casa perdiam por apenas 2 a 1 e tinham o goleiro-linha em quadra. A estratégia deixou a equipe mais frágil no setor defensivo, o que provocou mais dois gols do PFF.
Agora, dentro de casa, o Passo Fundo Futsal depende de um empate para seguir na competição. Do lado do Cerro Largo, a tarefa é mais complexa. O time terá de vencer por qualquer placar para forçar a prorrogação. No tempo extra, também terá de vencer por qualquer placar para seguir na disputa.
Relacionados
Passo Fundo
- Ainda não divulgado.
Cerro Largo
- Ainda não divulgado.