Passo Fundo x Cerro Largo: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Passo Fundo Futsal x Cerro Largo: tudo sobre o jogo das oitavas de final. Arte GZH

Passo Fundo Futsal e Cerro Largo se enfrentam nesta terça-feira (28), às 21h, na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo. O duelo é válido pelo jogo de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal. Na ida, o PFF venceu por 4 a 1.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Leia Mais Confira a tabela do Gauchão de Futsal 2025

Onde assistir a Passo Fundo Futsal x Cerro Largo

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora:

Como foi o jogo de ida

O Passo Fundo Futsal confirmou o favoritismo na primeira partida e venceu por 4 a 1. Até o último minuto, os donos da casa perdiam por apenas 2 a 1 e tinham o goleiro-linha em quadra. A estratégia deixou a equipe mais frágil no setor defensivo, o que provocou mais dois gols do PFF.

Agora, dentro de casa, o Passo Fundo Futsal depende de um empate para seguir na competição. Do lado do Cerro Largo, a tarefa é mais complexa. O time terá de vencer por qualquer placar para forçar a prorrogação. No tempo extra, também terá de vencer por qualquer placar para seguir na disputa.

Relacionados

Passo Fundo

Ainda não divulgado.

Cerro Largo

Ainda não divulgado.