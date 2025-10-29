Passo Fundo Futsal 5x1 Cerro Largo: confira os gols e os melhores momentos do jogo das oitavas de final do Gauchão de Futsal

A última vaga das quartas de final do Gauchão de Futsal é do Passo Fundo Futsal. Após vencer o Cerro Largo na ida por 4 a 1, o clube voltou a superar os adversários, desta vez em casa, por 5 a 1.
Dentro de quadra, o PFF marcou com Edi, três vezes, Gui Canhoto e Marcelinho. O Cerro Largo descontou com Isaac.
Além do Passo Fundo Futsal, ACBF, Santa Rosa, Uruguaianense, AAGF, de Agudo, AGE Guaporé, Atlântico e AMF, de Marau, também estão garantidos nas quartas de final da competição.
Todos os jogos do mata-mata, incluindo as duas partidas da decisão, terão a transmissão ao vivo em imagens no YouTube de GZH.