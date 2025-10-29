Passo Fundo Futsal 5x1 Cerro Largo: confira os gols e os melhores momentos do jogo das oitavas de final do Gauchão de Futsal

Dentro de quadra, o PFF marcou com Edi, três vezes, Gui Canhoto e Marcelinho. O Cerro Largo descontou com Isaac.

Além do Passo Fundo Futsal, ACBF, Santa Rosa, Uruguaianense, AAGF, de Agudo, AGE Guaporé, Atlântico e AMF, de Marau, também estão garantidos nas quartas de final da competição.