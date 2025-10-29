Futsal

Em vídeo
Notícia

Passo Fundo Futsal 5x1 Cerro Largo: confira os gols e os melhores momentos do jogo das oitavas de final do Gauchão de Futsal

Todas as partidas do mata-mata terão a transmissão ao vivo em imagens no YouTube de GZH

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS