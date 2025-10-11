O que esperar dos gaúchos nas oitavas da Liga Nacional de Futsal, segundo especialistas

Gaúchos entram em quadra nos próximos dias pelos playoffs. Montagem sobre fotos de Edson Castro, Lucka Cyríaco e Ricardo Weschenfelder / Atlântico, Vélez Camaquã e ACBF / Divulgação

Atlântico, ACBF e Vélez Camaquã. Os três gaúchos presentes na Liga Nacional de Futsal estão classificados para os playoffs e disputam os jogos de ida das oitavas de final nos próximos dias. O cenário coloca um favorito ao título, um gigante querendo retomar o protagonismo e um estreante disposto a surpreender.

O primeiro a entrar em quadra é a ACBF, que joga neste domingo (12), às 11h, contra o Corinthians, no Centro de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa. A equipe da Serra Gaúcha terminou com a 11ª colocação na primeira fase. O jogo de volta será no dia 17, em São Paulo.

Depois, é a vez do Atlântico, melhor campanha até aqui, que enfrenta o Umuarama, na terça-feira (14), às 20h, no Ginásio Amario Vieira da Costa, na cidade paranaense. A partida de volta ocorrerá no dia 20, no Caldeirão do Galo, em Erechim.

E por fim, o Vélez Camaquã é o último dos gaúchos a jogar. Na quarta-feira (15), às 20h, o Alviazul recebe o Joinville, no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã. Já o segundo jogo será disputado no dia 23, no Centreventos Cau Hansen, em Santa Catarina.

Confira abaixo o que esperar dos gaúchos nas oitavas de final da Liga Nacional, segundo especialistas.

Corinthians x ACBF

Este é provavelmente o principal confronto das oitavas de final da competição. De um lado, os paulistas terminaram na sexta colocação e carregam no currículo dois títulos da LNF (2016 e 2022). Já os gaúchos ficaram em 11° lugar, mas são os maiores vencedores do campeonato ao lado do Jaraguá com cinco troféus (2001, 2004, 2006, 2009 e 2015).

Na primeira fase, a ACBF não apresentou o desempenho esperado, mas terminou com três vitórias nos quatro últimos jogos. Além disso, a equipe está invicta há 13 partidas na Liga Nacional de Futsal, retrospecto que pode ser decisivo no mata-mata. Mesmo assim, a alta quantidade de empates, 11 no total, fez com que o clube não estivesse entre os oito primeiros.

— A ACBF nunca conseguiu ter um padrão assim de destaque nesta primeira fase da Liga, empatou demais. É verdade que a ACBF vem tendo um período de invencibilidade interessante quando joga na Liga Nacional, não perde há um bom tempo. Porém, não consegue me dar aquela certeza de que vai passar para a próxima fase. É um duelo muito equilibrado — apontou o narrador e jornalista do Grupo RBS, Gustavo Manhago.

Quem também considera um dos duelos mais equilibrados é o ex-jogador de futsal e comentarista do Canal Goat, Paulinho Japonês. Ele reconhece que o time precisa melhorar na parte ofensiva, mas elogia o bom desempenho na defesa.

— A equipe da ACBF precisa melhorar em relação ao ataque. É apenas o 17º melhor ataque da competição, mas competitivamente, compensa isso com a melhor defesa. A melhor defesa da competição é de Carlos Barbosa. O Peri já vem fazendo um bom trabalho nessa situação de defesa há algum tempo, e segue fazendo muito bem. Mas eu acho que nesse enfrentamento, 50% a 50% pode cair para os dois lados — lembrou Paulinho Japonês.

Atlântico x Umuarama

Dono do melhor ataque da competição com 112 gols marcados, o Atlântico terminou com a liderança geral e busca o bicampeonato da LNF. Em conjunto com as demais competições da temporada, o Galo está há 22 jogos sem perder, a maior sequência invicta do clube nos últimos 10 anos.

Do outro lado, a equipe paranaense não vive boa fase e não deve impedir os gaúchos de seguirem na competição. Tanto Paulinho quanto Manhago lembram da saída de três pilares da equipe: os alas Richard e Pedrinho, além do fixo Deivão. Mesmo assim, reconhecem que o Galo soube se reforçar e manteve o alto nível dentro de quadra.

— O Atlântico é a equipe mais preparada para chegar ao título de 2025. Uma equipe que passou por mudanças durante a competição, perdendo peças importantes, como Richard, Pedrinho e Deivão. Mas repôs muito bem com o Batalha, Serginho e Canabarro. Goleou muita gente. É o melhor ataque da competição — destacou Paulinho Japonês.

— Qualquer coisa que aconteça ao contrário da não classificação do Atlântico vai ser uma enorme surpresa. O time do Paulinho Sananduva tem o melhor ataque da Liga, fez a melhor campanha, ganhou grandes confrontos, está na final da Copa do Brasil, vem tendo uma temporada brilhante também no Gauchão e na Série Ouro — disse Gustavo Manhago.

Joinville x Vélez Camaquã

O Alviazul já surpreendeu ao se classificar para as oitavas de final em sua temporada de estreia. O enfrentamento contra o Joinville tem favoritismo dos catarinenses, campeões da Supercopa nesta temporada. Para o clube da Região Sul do Estado, o principal objetivo do ano foi realizado.

— O Vélez Camaquã é um dos grandes destaques positivos da Liga. Pela primeira vez, o time da região sul passou para as oitavas de final ao estar disputando uma Liga Nacional também pela primeira vez. Ou seja, ele já fez mais do que se esperava de um time estreante na competição e com um orçamento infinitamente menor do que os grandes adversários. Vai pegar o Joinville, então dificilmente passa — lembra Manhago.

Em contrapartida, nada impede que o Vélez surpreenda e busque a classificação. A partida de ida será fundamental, já que o time conquistou a maioria dos pontos dentro do Ginásio Wadislau Niemxeski. Dos 35, 25 foram buscados em Camaquã.

— Eu acho que vai passar muito pelo que acontecer no primeiro jogo, já que dos 35 pontos que a equipe do Vélez conquistou na primeira fase, 25 foram conquistados em Camaquã. De repente o Vélez pode tirar um proveito da equipe do JEC, que nesse momento joga a Copa Sul, e vai vir um pouquinho mais sobrecarregado do que o normal para esses playoffs. Mas o Joinville, para mim, é favorito nesse enfrentamento — concluiu Paulinho.

Chaveamento da LNF

Oitavas de final

Chave 1: Atlântico x Umuarama

Chave 2: Cascavel x Marreco

Chave 3: Joinville x Vélez Camaquã

Chave 4: Jaraguá x Minas

Chave 5: Praia Clube x Foz Cataratas

Chave 6: Campo Mourão x Pato Futsal

Chave 7: Corinthians x ACBF

Chave 8: Magnus x Santo André

Quartas de final

Chave 9: chave 1 x chave 2

Chave 10: chave 3 x chave 4

Chave 11: chave 5 x chave 6

Chave 12: chave 7 x chave 8

Semifinais

Chave 13: chave 9 x chave 10

Chave 14: chave 11 x chave 12

Final