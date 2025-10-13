Liga Nacional de Futsal tem novo presidente para os próximos quatro anos

Fellipe Drommond será o presidente da entidade nos próximos quatro anos. Arquivo Pessoal

A Liga Nacional de Futsal (LNF) tem um novo presidente para os próximos quatro anos. A entidade, que foi criada pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) em 1996, mas é independente desde 2014, terá Fellipe Drommond, que também preside o Magnus, como principal representante.

A eleição foi realizada nesta segunda-feira (13), pela manhã, em uma assembleia online, que contou com a participação dos representantes dos times filiados à entidade.

— É uma honra muito grande ter a oportunidade de conduzir a principal competição de futsal do mundo. A responsabilidade é enorme, bate o frio na barriga como em qualquer desafio novo, mas estou feliz da forma como aconteceu, com naturalidade em decorrência do trabalho que fizemos pela modalidade nos últimos dez anos. Recebi o apoio de praticamente todos os franqueados neste período, me ligando e entendendo que era o momento de tentarmos fazer algo diferente para elevar o nível da nossa LNF. Farei o possível para retribuir essa confiança com muita dedicação e trabalho em prol do futsal brasileiro — destacou o novo presidente.

Ao lado de Drommond, a gestão contará com Wandair Garcia como vice-presidente de Administração e Finanças, Luiz Henrique Taveira como vice-presidente Técnico, e Vitor Kortmann como vice-presidente de Marketing. O novo grupo irá comandar a LNF a partir de 1° de janeiro de 2026.