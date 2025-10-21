Liga Nacional de Futsal: confira os resultados dos jogos de volta das oitavas de final

A bola pesada segue rolando nas quadras do Brasil com os confrontos das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF). As partidas de volta, que iniciaram na sexta-feira (17), vão até o próximo sábado (25).
Oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (volta)
Sexta-feira (17)
- Praia Clube 3(1)x(1)1 Foz Cataratas, na Arena G3 - Praia Clube, em Uberlândia-MG
- Corinthians 2x1 ACBF, no Ginásio Poliesportivo Wlamir Marques, em São Paulo-SP
Sábado (18)
- Cascavel 1x0 Marreco, no Ginásio Odilon Reinhardt, em Cscavel-PR
Domingo (19)
- Campo Mourão 2(1)x(1)2 Pato, no Ginásio de Esportes Belin Carolo, em Campo Mourão-PR
Segunda (20)
- Atlântico 4x0 Umuarama, na Arena do Galo, em Erechim-RS
Quarta-feira (22)
- Magnus x Santo André, às 19h, na Arena Sorocaba, em Sorocaba-SP
Quinta-feira (23)
- Joinville x Vélez Camaquã, às 20h, no Centreventos Cau Hansen, em Joinville-SC
Sábado (25)
- Jaraguá x Minas, às 17h, na Arena Jaraguá, em Jaraguá do Sul-SC
Regulamento da LNF
A primeira fase da LNF foi disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.
Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha.
Onde assistir aos jogos da LNF
Os canais do YouTube Goat e LNF TV, bem como o de TV aberta Xsports e o de TV fechada BandSports, transmitem o mata-mata no YouTube.