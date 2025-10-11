Liga Nacional de Futsal: confira os resultados dos jogos de ida das oitavas de final

Magnus venceu fora de casa na sexta (10). Joyce Henrique / Divulgação

A bola continuou rolando nas quadras do Brasil neste final de semana. Os confrontos das oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (LNF) seguiram na noite deste sábado (11) com mais dois jogos.

Na abertura do mata-mata, na sexta-feira (10), o Magnus venceu o Santo André fora de casa por 3 a 1 e o Marreco, em casam empatou em 2 a 2 com o Cascavel.

Já neste sábado, às 19h, em Pato Branco, no Paraná, o Pato Branco empatou com o Campo Mourão em 2 a 2 na Arena Cláudio Petrycoski.

Mais tarde, às 20h, no Ginásio Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, o Foz Cataratas venceu o Praia Clube pelo placar de 4 a 2.

Os duelos de ida do mata-mata continuam neste domingo (12) e vão até a quinta-feira (16). Já os jogos de volta ocorrem entre 17 a 25 de outubro.

Oitavas de final da Liga Nacional de Futsal (ida)

Sexta-feira (10)

Santo André 1x3 Magnus, no Ginásio de Esportes Noêmia Assunção, em Santo André-SP

no Ginásio de Esportes Noêmia Assunção, em Santo André-SP Marreco 2x2 Cascavel, no Complexo Esportivo Arrudão, em Francisco Beltrão-PR

Sábado (11)

Pato 2x2 Campo Mourão , às 19h, na Arena Cláudio Petrycoski, em Pato Branco-PR

, às 19h, na Arena Cláudio Petrycoski, em Pato Branco-PR Foz Cataratas 4x2 Praia Clube, às 20h30min, no Ginásio Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu-PR

Domingo (12)

ACBF x Corinthians, às 11h, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa-RS

Terça-feira (14)

Umuarama x Atlântico, às 20h, no Ginásio Amario Vieira da Costa, em Umuarama-SC

Quarta-feira (15)

Vélez Camaquã x Joinville, às 20h, no Ginásio Wadislau Niemxeski, em Camaquã-RS

Quinta-feira (16)

Minas x Jaraguá, às 20h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte-MG

Regulamento da LNF

A primeira fase da LNF foi disputada em turno único, com os 16 melhores classificados avançando para os playoffs, que seguem no formato mata-mata com jogos de ida e volta.

Uma mudança significativa para esta edição é o retorno das finais em dois jogos, realizados nos ginásios dos finalistas, com a segunda partida na casa do time de melhor campanha.

Onde assistir aos jogos da LNF