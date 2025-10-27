Lagoa Futsal x ACBF: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Lagoa Futsal x ACBF: tudo sobre o jogo das oitavas de final. Arte GZH

Lagoa Futsal e ACBF se enfrentam nesta terça-feira (28), às 20h, no Ginásio Adolfo Stella, em Lagoa Vermelha. O duelo é válido pelo jogo de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal. Na ida, a ACBF venceu por 4 a 1.

A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.

Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.

Onde assistir a Lagoa Futsal x ACBF

GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora:

Como foi o jogo de ida

Eliminada na Liga Nacional de Futsal, a ACBF não precisou poupar jogadores diante do Lagoa Futsal no jogo de ida e venceu com tranquilidade. No primeiro tempo, os donos da casa abriram 3 a 0 e confirmaram a vitória na segunda etapa por 4 a 1.

O resultado deixa a equipe de Carlos Barbosa a um empate das quartas de final. Para o Lagoa, será necessário vencer por qualquer placar para forçar a prorrogação. No tempo extra, terá a vantagem do empate.

Lagoa Vermelha

3 - Yuri

21 - Denner

8 - Pedrinho

9 - Ronaldo

10 - Neytan

12 - Samuka

13 - Gabriel Bonaldi

14 - Xande

15 - Lê

17 - Matheus

20 - Kike

74 - Maninho

91 - Luk

96 - Gabriel Rosa

ACBF