Lagoa Futsal x ACBF: tudo sobre o jogo pelas oitavas do Gauchão de Futsal

Lagoa Futsal e ACBF se enfrentam nesta terça-feira (28), às 20h, no Ginásio Adolfo Stella, em Lagoa Vermelha. O duelo é válido pelo jogo de ida das oitavas de final do Gauchão de Futsal. Na ida, a ACBF venceu por 4 a 1.
A partida terá transmissão ao vivo, com imagens, no site de Zero Hora e no YouTube de GZH.
Abaixo, fique por dentro de todas as informações sobre o duelo.
Onde assistir a Lagoa Futsal x ACBF
GZH transmite a partida ao vivo em seu canal do YouTube e no site de Zero Hora:
Como foi o jogo de ida
Eliminada na Liga Nacional de Futsal, a ACBF não precisou poupar jogadores diante do Lagoa Futsal no jogo de ida e venceu com tranquilidade. No primeiro tempo, os donos da casa abriram 3 a 0 e confirmaram a vitória na segunda etapa por 4 a 1.
O resultado deixa a equipe de Carlos Barbosa a um empate das quartas de final. Para o Lagoa, será necessário vencer por qualquer placar para forçar a prorrogação. No tempo extra, terá a vantagem do empate.
Lagoa Vermelha
- 3 - Yuri
- 21 - Denner
- 8 - Pedrinho
- 9 - Ronaldo
- 10 - Neytan
- 12 - Samuka
- 13 - Gabriel Bonaldi
- 14 - Xande
- 15 - Lê
- 17 - Matheus
- 20 - Kike
- 74 - Maninho
- 91 - Luk
- 96 - Gabriel Rosa
ACBF
- 1 - Angelo
- 30 - Felipe
- 5 - Alves
- 7 - W. Júnior
- 8 - Luís
- 9 - Barbosinha
- 10 - Murilo
- 12 - Bruno Iacovino
- 13 - Daniel
- 16 - Juninho
- 17 - Mithyuê
- 25 - Kayke
- 27 - Ritter
- 28 - Marcolla