Lagoa Futsal 1x5 ACBF: confira os gols e os melhores momentos do jogo das oitavas de final do Gauchão de Futsal

A ACBF garantiu vaga nas quartas de final do Gauchão de Futsal. Após vencer o Lagoa Futsal por 4 a 1, em Carlos Barbosa, o clube fez 5 a 1, nesta terça-feira (28), em Lagoa Vermelha.
Dentro de quadra, a equipe laranja marcou com Juninho, Bruno Iacovino, Ritter, Luís e Barbosinha. Maninho descontou para os donos da casa.
Além da ACBF, Santa Rosa, Uruguaianense, AAGF, de Agudo, AGE Guaporé, Atlântico e AMF, de Marau, também estão garantidos nas quartas de final da competição.
Todos os jogos do mata-mata, incluindo as duas partidas da decisão, terão a transmissão ao vivo em imagens no YouTube de GZH.