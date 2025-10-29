Lagoa Futsal 1x5 ACBF: confira os gols e os melhores momentos do jogo das oitavas de final do Gauchão de Futsal

A ACBF garantiu vaga nas quartas de final do Gauchão de Futsal. Após vencer o Lagoa Futsal por 4 a 1, em Carlos Barbosa, o clube fez 5 a 1, nesta terça-feira (28), em Lagoa Vermelha.

Dentro de quadra, a equipe laranja marcou com Juninho, Bruno Iacovino, Ritter, Luís e Barbosinha. Maninho descontou para os donos da casa.

Além da ACBF, Santa Rosa, Uruguaianense, AAGF, de Agudo, AGE Guaporé, Atlântico e AMF, de Marau, também estão garantidos nas quartas de final da competição.